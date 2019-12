Fiestas felices y seguras

No quiero distraer a nadie de las posadas, las fiestas de la oficina o la riesgosa competencia que implica una edición más del célebre maratón Guadalupe-Reyes, pero vale la pena que tomemos en cuenta algunas recomendaciones para tener un periodo de vacaciones sin malas noticias o sobresaltos.

Si vamos a salir, por favor no compartamos datos personales o sobre las vacaciones en tiempo real, muchos delincuentes revisan perfiles sin protección para detectar domicilios que pueden dejar vacíos mientras sus propietarios están disfrutando en un sitio turístico. Presumamos el asueto de regreso, nunca en la ida.

Entreguemos un juego de llaves a uno de los miles de familiares, amigos y vecinos, que nos quedamos en las ciudades para que verifiquen que todo se encuentra bien y en orden. También para retirar la correspondencia (es época de catálogos, ofertas y cartas de felicitación) que se acumulan en las entradas y son señales claras para los delincuentes de que la casa o el departamento se encuentra solo.

Lo que le funcionó a nuestros padres y abuelos, ya no es útil para nosotros; así que no dejemos luces prendidas, aparatos programados y tengamos claro sobre cómo se deben usar las cámaras conectadas a dispositivos móviles y al timbre de la puerta; son útiles, pero no infalibles.

No estorba conocer y contar con el teléfono de los policías encargados de cuidar nuestro cuadrante, es decir, de aquellos que están de manera permanente en nuestro vecindario y son responsables de la seguridad pública. Entrar en contacto con nuestros policías ayuda más de lo que creemos a disminuir los delitos en esta temporada.

Ya entrados en el festejo, nada de beber y conducir. Somos una ciudad y un país muy preocupados por la tasa de homicidios diarios -con mucha razón-, pero pasamos por alto una cantidad similar, y a veces superior, de muertes y lesiones por accidentes provocados por el abuso en el consumo del alcohol.

Regla de oro: no importa de qué tipo de alcohol se trate, éste se acumula en la sangre, por lo que beber cerveza(s) en la comida y luego un destilado (o varios) en la cena, es borrachera segura en el menor tiempo posible. Nadie está peleado con la diversión, principalmente la responsabilidad.

Si vamos a retirar dinero, hagámoslo en cajeros bien iluminados o ubicados en lugares públicos como centros comerciales. Pagar con tarjeta solo frente a la terminal y no perderla de vista; llevar el dinero necesario y, como buen hábito, elaborar una lista previa de compras navideñas.

Jamás usar un arma para festejar ninguna fecha, simplemente porque al disparar al aire olvidamos una ley de Newton que especifica que lo que sube siempre baja. Tampoco sirve meterla en una caja de zapatos para que nadie la alcance o sepa dónde se encuentra, las cifras demuestran que todos los integrantes de la familia, en especial los menores, saben donde hallar la pistola para ponerse a jugar y provocar auténticas tragedias en el peor de los momentos.

Ahora sí, les deseo las mejores fiestas y que tengamos mejores tiempos, sobre todo en seguridad. Felicidades.

