La música por dentro

Las últimas décadas, la música se ha instaurado como uno de los referentes más auténticos de la humanidad, nos permitimos disfrutar de cada emoción que nos traen las canciones o los artistas que las generan con las actividades que día con día nos muestran en las cada vez más plataformas de promoción y lo mejor es que hoy el consumidor no quiere que todo pare ahí. Antes íbamos a ver los conciertos, hoy las generaciones van a vivir los conciertos.

Hoy las experiencias son en ocasiones más importantes que los carteles, hoy pensar en una carrera de un artista sin festivales es imposible, los hay de todos colores y sabores, los hay por todos los rincones del mundo y en México ni se diga hay de todos tamaños y en todos los estados del país.

La reputación de dichos festivales se crea con la calidad de los mismos y se da con el paso de los años, es como todo producto en el mercado, es como los buenos vinos, ya no se puede iniciar el año sin tener una planeación precisa de a qué festivales vas a ir, cuánto te vas a gastar y a quién le vas a dar prioridad.

Tan sólo en 2019, personalidades como Alesso, Alan Walker, Marshmello, Nicky Romero y el mismísimo Martin Garrix visitaron México en las tres ciudades más grandes y representativas del mismo, con motivo del Electric Daisy Carnival y el Medusa Festival en la Ciudad de México, el famoso Dreamfields en Guadalajara y hasta en el Wish Outdoor en Monterrey.

En vísperas de la llegada de la primavera, el icónico Vive Latino nos sorprendió ofreciéndonos un cartel, incluyendo bandas del regional mexicano como Intocable, en combinación con estrellas del indie como The 1975, y permitiéndonos disfrutar de los ya clásicos de este suceso, Café Tacvba, Caifanes y más bandas que no sólo han puesto en alto el nombre del rock en nuestro país, sino que en concordancia con el resto de los participantes lograron unir a la banda con un solo motivo: ¡LA MÚSICA!

También en marzo, pero un poco más arriba de la capital se llevó a cabo el Tecate Pa’l Norte y a diferencia de otros años, en 2019 nos ofrecieron una variedad inigualable que lo hizo sin duda uno de los festivales más pulcros del año. Unieron a artistas latinos como Nicky Jam, con grandes bandas como Artic Monkeys y Snow Patrol. Se disfrutó de la voz de Ximena Sariñana y Café Tacvba volvió a ser una de las bandas más entrañables que tiene México.

Mas la fiesta ahí no terminó, ya que Rosalía nos visitó desde España para compartir el escenario con Massive Attack en el Ceremonia, y a tan sólo un mes de cerrar esta década, Interpol, Weezer, Keane y Billie Eilish se encontraron de frente en el evento que reúne lo mejor del indie y el rock, el Corona Capital para hacer de este una celebración inolvidable y coronar su décima edición como la más alocada y la mejor producida.

Y el reguetón consiguió también un espacio en el Coca Cola Flow en donde los exponentes más destacados del género como Guaynaa, Ozuna, Sech, J Balvin y Anuel AA se reunieron en la amplitud del Autódromo Hermanos Rodríguez para que todos los mexicanos consagráramos nuestros mejores pasos de baile al ritmo del género de géneros de esta época.

Tomando en cuenta todo esto, no hay duda de que cada vez que surge un festival nuevo, la fiebre y el furor que éste genera pareciera no tener fin a la distancia, y es que los festivales no sólo se han convertido en sorpresa, pues ya son una tradición, un arraigo cultura y artístico que como mexicanos necesitamos como regulador social y emocional.

Y es que, con base en ello, es sencillo afirmar que estos fenómenos masivos, tratan de la espontaneidad, de la unión, de la expresión de los sentimientos; es decir, te hacen llevar “la música por dentro”.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro