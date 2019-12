El inicio de una nueva década

Un nuevo año está por arrancar y, con el que termina, se dejarán atrás experiencias vividas, así como canciones buenas que nos marcaron, nos emocionaron y con las que surgieron recuerdos buenos, malos y, sobre todo, que nos hacen conscientes de que siempre se necesita de la música para afrontar este cambio de ciclo con buena cara y mejor oído.

En esta década, el bello arte de los poemas o rimas con sonido sufrió una serie de transformaciones que le permitieron a cada unos de los exponentes de la música colarse en cada rincón del mundo al alcance un clic.

Así, la música ha avanzado a medida que la misma sociedad avanza. Se han empleado nuevas técnicas, nuevos instrumentos, incluso ya se hacen canciones con los teclados de las computadoras. Estos son los nuevos caminos que nutren a los artistas de opciones para que, según su estilo, puedan complacer a los consumidores.

No cabe la menor duda que el ritmo, el género y la música que gobernó –de principio a fin– durante los últimos 10 años, es el urbano. La estrella de este género, el reguetón, puso a bailar al mundo entero con sus canciones, rompieron todos los récords de todo lo medible, sus ídolos estuvieron en concierto en prácticamente todos los continentes y fueron además los protagonistas de los más grandes festivales. Ahora el reto para ellos es renovarse o simplemente quedarse ahí.

Con la década que está por iniciar, los artistas saben que una colaboración no bastará, y habrá que darle un plus a todo este proceso; quizá con videos que generen contenido extra, ya no sólo en formato corto, sino autenticas películas.

Por lo pronto, este “veinte veinte” será un año lúcido para la música y para todos aquellos que la disfrutamos, pues es la misma música la que ha logrado darle apertura a talentos nuevos, la que ha logrado que el mundo se interese en culturas nuevas, abra puertas y cambie al mundo al unir a las personas.

Es que la música evoca emociones y, por ello, es la herramienta que seguirá permitiendo que el mundo avance a pasos agigantados. Y lo mejor es que con el paso de los años serán más las plataformas en las que la podremos escuchar.

