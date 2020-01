PolíticaConfidencial: Genaro García Luna… ¿testigo protegido?

• Genaro García Luna… ¿testigo protegido? Eso les contamos aquí el 11 de diciembre. En los últimos días el ex poderoso secretario de Seguridad de Calderón se declaró inocente, pero el juicio aún no comienza. Este lunes se dio a conocer que García Luna negocia con EU para evitar el juicio. La opción de declararse testigo protegido o “cooperante” de Estados Unidos sigue viva. ¿Sabe demasiado García Luna?

• Carlos Romero Deschamps sigue quitado de la pena. Mientras Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, se esfuerza por aclarar hasta en la conferencia de Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador que aún no hay sustituto del dirigente petrolero en el sindicato, el político sigue sin congoja viviendo su vida. Hace unos días fue visto en un vuelo comercial, lo que llamó la atención porque sus vástagos gustaban de los aviones privados. Pero lo cierto es que no le han quitado ni una pluma a su gallo…

• Gabriel García no fue un prolífico escritor. No, se trata del coordinador de los llamados Servidores de la Nación. Bajo su mando hay todo un ejército de casi 20 mil empleados que despierta suspicacias, sobre todo, de los perredistas que lo traen a mecate corto en instancias judiciales y electorales. El PRD continúa la batalla, ahora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el argumento de que no son sino un brazo electoral de la 4T. El pleito sigue.

