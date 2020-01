Alien ya llegó a México

Ya estamos arrancando motores después de que las vacaciones terminaron y con eso, se mantuvieron las producciones teatrales que ya conocemos y que seguramente les fue estupendamente con todos los visitantes que llegaron a la ciudad. Pero para los capitalinos que decidimos quedarnos, en mi caso, mis opciones eran Netflix e ir al cine.

En esta plataforma de series y películas, pude ver producciones maravillosas como El mesías, You, The Witcher, Perdidos en el espacio, Dos papas, Historia de un matrimonio, Escuadrón 6, El Irlandés, Huye, Extremadamente cruel, malvado y perverso. Y en la pantalla grande Paracitos, Star Wars, Cats, Los Angeles de Charlie, Jumanji, etc.

La cartelera era muy nutrida y para todos los gustos. Así que yo pasé, debo de confesar, varias tardes viendo series y disfrutando de la cama viendo un sinfín de historias que me hicieron pasar muy buenos momentos. Se imaginan poder ver todo lo referente a Alien, pues ya es una realidad.

Ya que llega a nuestro país la exposición Solo con la Noche, de H.R. Giger, en conjunto con el Museo H.R. Giger de Suiza, el centro de cultura contemporánea Le Lieu Unique de Francia, y el Doctor en Historia del Arte y Profesor en Historia del Cine, Carlos Arenas, quien además es el curador. Esta muestra más de 100 obras originales, se presenta de martes a domingo en Paseo de la Reforma # 109 y permanecerá en nuestro país hasta el 31 de marzo de 2020.

Esta es la primera vez que el arte original de este artista se exhibe en el continente americano. Lo consideraban un genio otros artistas y cineastas como Dalí, Alejandro Jodorwsky y Ridley Scott. Sin duda alcanzó la fama mundial por ser el creador del personaje de Alien, pero su arte va más allá y eso se puede descubrir en esta gran exposición única en el mundo pues trajimos piezas de colecciones privadas, incluso, que antes jamás se había exhibido.

Los visitantes y fanáticos del trabajo de H.R. Giger pueden ver más de 100 obras originales procedentes de las colecciones privadas y públicas más importantes de Europa, entre las que destacan esculturas, muebles, dibujos, pinturas, maquetas y fotografías, además de material audiovisual, como el detrás de cámara de la película “Alien. El Octavo Pasajero”, donde el propio Giger explica como fue el procede de creación del personaje y la filmación de las principales escenas de la cinta.

¿Se perderán esta oportunidad única para ver de cerquita esta obra? Ya lo saben, donde y hasta cuándo estará.

