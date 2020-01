El primer contacto con Honda CR-V 2020

La cita fue en el restaurante Carlota, al sur de la Ciudad de México, donde directivos de Honda de México nos mostraron por vez primera el nuevo rostro de la SUV más comercializada del mercado, Honda CR-V 2020. Ahí nos enteramos que estará disponible a partir del 16 de enero en aparadores del país desde un precio de $489,900 pesos.

Una vez que conocimos los cambios que trae consigo esta camioneta, nos dispusimos a realizar la prueba de manejo hacia Cuernavaca, Morelos. Conducir este automóvil en las pronunciadas curvas de la Autopista México – Acapulco, resulta una verdadera delicia al tiempo que, inevitablemente nos invade una sensación de acelerar y someter a estrés su motor y mecanismos de frenado y suspensión.

Honda CR-V 2020 estará disponible en tres versiones: Turbo, Turbo Plus y Touring, las cuales varían en equipamiento, ya que están pensadas para las diferentes necesidades del perfil del consumidor mexicano. Por lo pronto no habrá versión híbrida, pero eso no le resta atractivo a estas versiones.

Debo reconocer que este nuevo diseño y su chasis, le proporcionan una mayor agilidad y estabilidad durante el manejo, ofreciendo un mejor agarre al suelo y una versatilidad superior. Por supuesto que al transitar por la famosa curva peligrosa de “La Pera”, la CR-V se comportó muy bien.

Y es que el tema de seguridad y conducción son dos aspectos en los que Honda puso especial atención, ya que cuenta con el mecanismo denominado Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) que controla la tracción en todas sus versiones; además de que viene equipada con bolsas de aire frontales y laterales (SRS) para conductor y copiloto, así como bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para asientos delanteros y traseros con sensor de volcadura. En fin, que la cartografía de estas curvas resultaron ideales para someter estas amenidades motrices y tecnológicas.

Por cierto que el grato sabor de boca que me dejó este “test drive”, se conjugó con la cata de café chiapaneco, veracruzano y de Guerrero que nos ofrecieron en la antigua Hacienda de San Gabriel, así como la hospitalidad de la Hacienda San Antonio el Puente, en el marco de la Ciudad de la eterna Primavera.

Alianza Fundación Real Madrid y BIMBO

Grupo Bimbo que comanda Daniel Servitje, junto con la empresa Renovalia, que acá en México es conocida como DEMEX, ha renovado el convenio que tiene desde el 2013 con la escuela sociodeportiva Aerogubiños, proyecto impulsado y promovido por la Fundación Real Madrid, CESAL y CRECEMOS-DIJO (ONGs). Durante más de 40 meses 4,000 niñas y niños de la región del Istmo y de Unión Hidalgo en Oaxaca estarán desarrollándose en las áreas sociodeportiva, académica, nutricional y comunitaria.

Le cuento también que, a la fecha, esta iniciativa ya atendió más de 1,000 niñas, niños y jóvenes en situación de alta vulnerabilidad en Oaxaca, en concreto en Unión Hidalgo de la zona del Istmo de Tehuantepec, una comunidad en la que existen problemáticas sociales que afectan principalmente a los jóvenes y frena el desarrollo social de la entidad.

Sin duda con estas acciones la ratificación y firma del convenio, el Osito mantiene el paso en promover entre los menores de edad a través del deporte estilos de vida saludables, súmele el ya tradicional Torneo de Futbolito Bimbo en el que en su edición pasada participaron más de 89 mil niños y niñas de la república mexicana.

Nuevo capitán en HSBC México

A partir de febrero de 2020, Jorge Arce asumirá la dirección general del banco HSBC en sucesión de Nuno Matos. Pero ¿quién es Jorge Arce? Los respalda una trayectoria de más de 30 años de experiencia, desempeñándose desde 2016, como Director General Adjunto de mercados, banca corporativa y de inversión en Banco Santander México.

Pero Arce anteriormente, de 2011 a 2016, ocupó el cargo de director general y Presidente del consejo en Deutsche Bank México, donde era responsable de los negocios, operaciones y gobierno de la filial mexicana de esta institución. Tome nota.

