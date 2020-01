PolíticaConfidencial Todo sea por no hacer enojar al Tío Sam

• Olga Sánchez Cordero no volvió a equivocarse. Cuentan que en el gobierno de la 4T no cayó muy bien que la secretaria de Gobernación tuviera una postura hace casi un año muy favorable para los migrantes centroamericanos. Incluso algunos ven que por eso el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, tomó la batuta en el tema. Ante la nueva oleada de migrantes este año parece que ahora sí van todos en línea: no habrá acceso fácil y la prueba está en que los elementos de la Guardia Nacional de Alfonso Durazo los contuvieron hasta con lacrimógenos. Todo sea por no hacer enojar al Tío Sam…

• Andrés Manuel López Obrador y Javier Sicilia. La marcha del activista será esta semana. No es la primera que hace Sicilia. Pero lo que llama la atención es que el poeta ahora es apoyado hasta por panistas…

• Alejandro Gertz hace mutis en el escándalo por las regresivas iniciativas en materia de justicia. Y aunque se abrió un compás hasta el 1 de febrero, hay una versión que apunta a otra reforma en materia de amparo que busca que no sea esta figura un obstáculo para la toma de decisiones del gobierno. ¿Hasta dónde quieren llegar? Ya veremos.

• Ricardo Anaya está de vuelta. Tras el escándalo el año pasado en la UNAM al enterarse que daría una clase en un diplomado. El ex candidato presidencial, por fin –pero a escondidas– dio su clase sin problemas. Nos cuentan que en los próximos meses volverá a mover la patita, sólo está en espera de algunas resoluciones.

