PolíticaConfidencial Porfirio Muñoz reprueba uso de Guardia Nacional contra migrantes

• Porfirio Muñoz Ledo acusó a la Guardia Nacional de una “salvaje agresión” a los migrantes. No es la primera vez que el diputado de Morena le da un ‘estate quieto’ a la estrategia nacional en el tema de la migración. Las imágenes de la Guardia Nacional en el cuerpo a cuerpo con migrantes son más que evidentes. Y lo que falta. De nuevo es la voz de Porfirio, porque la CNDH simplemente guarda silencio.

• Genaro García Luna deshoja la margarita. En el estira y afloja con las autoridades estadounidenses todo apunta a que no es tan fácil entrarle al asunto, ni para EU ni para el propio ex secretario de Seguridad Pública. En la audiencia de este martes en Nueva York, al ex funcionario de Felipe Calderón se le vio tranquilo. ¿Alguien estará más preocupado por el tema? Por lo pronto la liga se estira un poquito más, por lo menos hasta abril.

• Jorge Alcocer tiene prendidas las alertas. El secretario de Salud tomó nota de la llegada del coronavirus a Estados Unidos. La OMS ya lanzó la alerta. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, para empezar, enfrentó la crisis de la influenza en 2009. Hay experiencia, nos dicen.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro