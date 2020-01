PolíticaConfidencial Ciro Murayama no cede en entrega de datos biométricos

• Ciro Murayama hizo enojar a Olga Sánchez Cordero. El consejero electoral declaró que el INE no cederá datos biométricos del padrón electoral en el proyecto de la cédula de identidad que tiene en mente el gobierno federal. ¿Cuál fue el problema? Que en la reunión a puerta cerrada en Gobernación, encabezada por la secretaria y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, no se acordó (todavía) qué harán. Pero en Bucareli no gustó mucho la postura de Murayama. Ese tema seguirá sacando chispas, nos anticipan.

• Rosario Piedra sigue encerrada en su mutismo. La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sigue sin fijar una postura clara ante el tema de los migrantes, pero tampoco ante el espinoso asunto de la regresiva reforma judicial que despertó una ola de críticas la semana pasada. Bueno, hasta el señalado como instigador de esa reforma, el fiscal Alejandro Gertz Manero, ya se deslindó de la propuesta. Pero de Piedra Ibarra simplemente no se ve nada.

• Porfirio Muñoz Ledo fue desdeñado, por cierto, frente a Rosario Piedra en su presentación del informe de actividades de la CNDH. El diputado federal morenista, que un día antes había lanzado una severa crítica a la acción de la Guardia Nacional en el tema migrante, quiso preguntar a la presidenta de la CNDH sobre el tema, según las crónicas periodísticas. Pero no le dieron la palabra. Así las cosas.

