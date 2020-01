Andrea Legarreta expresó su preocupación porque podría portar el virus Coronavirus tras su viaje a China

View this post on Instagram

Hice mi “investigación” aquí en China y como #DatoCultural encontré esto… Este año será en el horóscopo Chino el año de la rata de metal… El inicio de cada década es un presagio positivo para los signos chinos, además, se inicia la nueva rueda china, es decir, el año de la rata marca el inicio de nuevas energías y deja atrás una época de energías negativas. Cada cambio de año existe una rueda de energía que se reactiva. La energía mecánica es aquella que usamos para movilizarnos a diario, es la fuerza que usamos para realizar un trabajo físico, pero no mental. La Energía mental es aquella que usamos para una vez llegar a nuestro destino, realizar un trabajo mental y poder ejecutar nuestros movimientos con calidad y exactitud. El nuevo año chino, el año de la rata, es la oportunidad para activar estas dos energías. ¿Cuándo comienza el año de la rata en el calendario chino? El año de la rata inicia el 25 de enero del 2020. Un año de positivismo, equilibrio y cambios radicales. Pero ¿todos los años es lo mismo? Un cambio radical para algo que no ha sido marcado en nuestras vidas ¿Cómo será distinto? Justamente por el inicio del ciclo chino y su coincidencia con la nueva época 2020 – 2030. Desde este 25 de enero del 2020 debes establecer un firme compromiso por la resolución radical de problemas. No deben ser eliminados como aquel corta un árbol por sus hojas, mientras su deseo es eliminar sus raíces. Interesante no? Informando desde #China su “reportera viajera” 🤣🤣🤣 #AñoDeLaRata 🐀💫🇨🇳❤️ #FelizAñoNuevo Sea lo que sea, les deseo lo mejor de la vida hermosuras! Y que Dios me los bendiga a todos!! 🙌🏻❤️❤️❤️❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻💫💫💫💫💫