Echa Jessica Díaz de León "la casa por la ventana" en el XV años de su hija

Nuestro México lindo y querido ha cambiado tanto en los últimos años, que en vez de llenarse de figuras que busquen brillar desde aquí, algunas se van en busca de mejores horizontes para trabajar y tener seguridad.

El Pelón Gomís dejó México para trabajar en Miami, Florida, en la popular serie Betty en Nueva York de la empresa Telemundo, con quien concluyó esa historia y el éxito lo tiene trabajando en otra producción de la misma empresa, 100 días para enamorarnos con Erik Elías y Sylvia Sáenz; y su intención es quedarse a vivir en Estados Unidos, en donde planea ya un espectáculo de stand up para abrir brecha, y no solo eso, desea dar clases de actuación y de stand up. Hablé con Héctor quien me comentó cómo ve al México actual y su opinión es que su país es el mismo de siempre: lleno de gente pobre, corrupción, complejos, resentimiento, políticos mentirosos, transas, asaltos, muertes, inseguridad, ignorancia y asegura que pasamos de un régimen autoritario y que le dimos bienvenida a un partido hegemónico, o sea que para que regrese a nuestro país, sería por un proyecto de trabajo importante, pues a sus hijos, que son su razón de ser, los ve constantemente pues viajan a verlo a la ciudad de Miami, en donde goza de reconocimiento a su trabajo y la importante oportunidad de emplearse como lo hizo acá, pero con mejor calidad de vida.

ARIEL LÓPEZ PADILLA TRABAJA PARA CAMBIAR A MÉXICO

“No todo es entretenimiento, amigo; hay una realidad en nuestro país que nos está rebasando, vivo en Morelos, en donde el secuestro se ha incrementado un 94%”, dice Ariel López Padilla, quien aunque sigue trabajando como actor, invierte más su tiempo en laborar en las comunidades rurales de Morelos, generando proyectos culturales y construye intercambios universitarios con EU, sobre todo en Chicago y Houston, aunque su propósito de mayor importancia es terminar como productor una serie de Tv sobre la vida de Emiliano Zapata, en el que ha invertido 4 años y con el que busca beneficiar al pueblo de Anenecuilco, cuna del revolucionario, que ayudará a crear una infraestructura turística que necesita ese lugar en donde están por celebrar los 100 años del Caudillo del Sur. Entre otras actividades también apoya el movimiento ambientalista de México, que asegura próximamente se convertirá en partido político, en donde piensa participar, más aún porque afirma que acaban de lograr que el Senado de la República apruebe la reforma a la Constitución para penalizar el maltrato animal.

ANDRÉS TOVAR SE CASÓ EN 2019 Y SE VA DE LUNA DE MIEL HASTA JUNIO

El productor de Sale el Sol se casó el año pasado con la actriz y comunicóloga Claudia Martín Martínez por las dos leyes y, para su fortuna, tanto él como ella han tenido bastante trabajo, razón por la que este mes se encuentran planeando el viaje más importante para ambos, el de su luna de miel, que harán en el mes de junio, pues en el caso del productor, se encuentra ejecutando el nuevo plan de trabajo para el matutino del canal de Imagen TV, que estrenará próximamente secciones, y algunos cambios para ofrecer cosas nuevas a su público; y a finales de año presentará un serie de ficción, para la cual empezará a hacer casting en agosto.

FERNANDO CARRILLO E IVONNE MONTERO, A PUNTO DE ENAMORARSE

Para la nueva temporada de la obra de teatro El último día de mi vida, que arranca el próximo jueves en el Teatro Tepeyac, los personajes de Carrillo y Montero tendrán dos escenas más de las ya existentes con alto contenido sexual, en donde ambos se mostraran ante el público casi como Dios los trajo al mundo, pues el productor Alejandro Medina propone que sea erótica. En la obra también sale Alicia Encinas y entra La Pelangocha a personificar a la mamá del personaje que hace Fernando, que dejará el smoking a un lado para enseñar el trabajado cuerpo de gimnasio junto a la escultural Ivonne, con quien se dice hay más que amistad, pues se han calentado los ánimos durante los ensayos y hay quien afirma que después de cada sesión de entrenamiento, se van juntos a donde nadie los juzgue, para seguir con los arrumacos fuera del teatro.

JESSICA DÍAZ DE LEÓN HUELE A SUEGRA

La exconductora de TV y ahora servidora pública en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, celebró los quince años de su hija Camila el pasado sábado en un salón de Interlomas, en compañía de famosos como Cynthia Urías, Raquel Bigorra, el publicista y jefe de prensa Sergio Gómez y el gerente de prensa de OCESA, Pepe Zepeda, quienes motivan a la feliz mamá para que regrese a los escenarios, en donde aún goza de popularidad entre el público, pues no solo posee un rostro hermoso y una bella figura, también talento vocal con el que aseguran sería competencia importante para cantantes como Ninel Conde.

Esperemos a ver si se decide, por lo pronto, aquí nos despedimos y seguimos armándola, hasta la próxima semana.

