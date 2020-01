Karnes Garibaldi en su jugo… ¿pero con soya?

Al parecer hay un ingrediente que mantiene en secreto esta exitosa franquicia de carnes en su jugo; un secreto a voces que ya no se puede ocultar y que pocos lo saben

Reza el dicho que si fuiste a Guadalajara y no probaste el famoso platillo de carnes en su jugo, entonces no fuiste a Guadalajara. Hace 11 años entrevisté al fundador de Karnes Garibaldi, Don Néstor Flores, quien me contó cómo nació este suculento concepto culinario en 1970, en el barrio de Santa Tere, en el corazón de Guadalajara, Jalisco.

Por supuesto que la charla fue en una de sus sucursales de mayor flujo de comensales, me refiero a la ubicada en frente al centro comercial de Plaza del Sol. Pues bien, después de escuchar, conocer y degustar esta exquisita tradición tapatía, me llamó más la atención el Récord Guinnes de atención al público, ya que efectivamente, en tan sólo 13 segundos después de haber ordenado su platillo, éste llega a la mesa.

Aquella ocasión no sólo salí de ese lugar asombrado, también terminé satisfecho con la nota que recogí con mi grabadora y con el atascón que me di, de carnes en su jugo y de sus famosos y únicos frijoles con elote.

Pero al parecer lo que no me reveló Don Néstor, (quien por cierto falleció en octubre pasado), fue que para poder atender la creciente demanda de sus platillos, sus cocineros utilizan un ingrediente que mezclan hábilmente para que nunca falte carne y ese ingrediente es la soya. Y no es que satanice a la soya, que sin duda representa un aporte esencial de proteínas. Lo que no se vale es que no se informe a los consumidores que en realidad son carnes con soya en su jugo.

Además de constatarlo con personal que opera las bodegas en Santa Tere de Karnes Garibaldi y que por supuesto pidieron el anonimato, también me enteré que incluso, han resultado intoxicados un par de empleados por exponerse y trabajar con soya en cantidades industriales. Repito, no quiere decir que sea malo recurrir a la soya, pero en tiempos en que el debate es el etiquetado de los alimentos, estas prácticas deben transparentarse para que no se sorprenda nadie.

No son los únicos que recurren a la soya. Recientemente la Revista del Consumidor, en su número de octubre, publicó una edición especial de un estudio que se hizo con 35 productos de alta preferencia de carnes para hamburguesas. Los resultados del Laboratorio Profeco arrojaron que varias marcas contienen hasta 28% de soya y no lo informan al consumidor. Al final es el propio consumidor el que tiene la última palabra. Tome nota.

¡Pásele marchante!

Buenas noticias para los paladares tapatíos. Mercado Gourmet, el concepto gastronómico que desde 2016 Fibra Uno (FUNO) que comanda Gonzalo Robina, ha incorporado en algunos de sus desarrollos de usos mixtos, hoy abre sus puertas en pleno corazón de Guadalajara. Le cuento que con esta inauguración el primer y más grande fideicomiso de inversión en bienes raíces en México, está de manteles largos en uno de sus proyectos más destacados en esta región del país: Midtown Jalisco.

Recordemos que el complejo integrado por una serie de amenidades en sus más de 260,000 metros cuadrados, como zona comercial, hotel, oficinas y hasta un helipuerto, ha atendido una demanda de locales y visitantes por una alternativa diferenciada en marcas premium. Con Mercado Gourmet, FUNO se metió hasta en la cocina, en alianza con el grupo The Happy People and Development (HAP&D). El espacio cuenta con 15 locales, un mix de propuestas nacionales e internacionales que servirán a todos los gustos.

Rotación en GM

Esta semana se anunció la llegada de Aline Berumen a las filas de General Motors de México, para hacerse cargo de la no tan fácil labor de Relaciones Públicas y Comunicación. Berumen será responsable de la estrategia de Comunicación de Producto de Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac ante periodistas y líderes de opinión, pero también diseñará la estrategia de Comunicación Interna de GM.

Con más de 13 años de experiencia desarrollando estrategias de Comunicación y Relaciones Públicas, Aline se ha desempeñado como Gerente de Comunicación para México y Canadá en Intel Corporation. También fue gerente de Comunicación Externa para México y Centroamérica por casi 2 años en la empresa de energías renovables Enel Green Power, pero antes estuvo más de 8 años en la agencia de PR, Burson-Marsteller, credenciales suficientes para “aventarse” este compromiso encima. Enhorabuena.

