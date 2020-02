¿México está preparado para evitar el coronavirus?

El Presidente de la República hace unos días señaló que en nuestro país no se ha registrado caso alguno de “coronavirus”, así como que no debe de haber alarma y que no es tan dañino y fatal.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el nuevo brote de coronavirus es una emergencia de salud pública de importancia internacional, derivado de que en China se han confirmado más de 7,700 casos y han fallecido 170 personas, además de que existen 82 casos adicionales confirmados en 18 países.

En este sentido, considero que si la Constitución Federal en sus artículos 1 y 4 establece la obligación por parte de las autoridades del Estado, en este caso, las de salubridad, de garantizar el derecho de protección a la salud de todas las personas, es importante que estén preparadas para la contención correspondiente y, en el supuesto de que se requiera, lleven a cabo todo lo necesario para la prevención de la infección, atención médica y tratamiento del “coronavirus” (2019-nCoV); incluidas acciones como la vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento, el manejo de casos y el rastreo de contactos.

También es importante destacar que una buena parte de la prevención en el contagio del “coronavirus” depende de todas las personas, de ahí que, debemos llevar a cabo todas las medidas de higiene y cuidado correspondientes, en particular, las 5 recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado: 1. Lavarse las manos con agua, jabón y desinfectante con alcohol; 2. Al estornudar hacerlo cubriendo la boca y nariz y el pañuelo tirarlo a la basura; 3. Evitar el contacto con personas que tengan fiebre y tos; 4. En el caso de que se tenga fiebre y tos acudir de inmediato al médico; y 5. Alimentación con frutas y verduras, evitar consumo de alimentos crudos y poco cocidos.

