México, en mal momento para enfrentar al coronavirus

Ante una emergencia y/o crisis de salud, nuestro país -con todo y exenciones dentro de las instituciones públicas- no está mínimamente preparado. Sea esto un virus emergente como el denominado “corona virus” o alguna enfermedad de rápido contagio.

La gravedad no sólo estriba en la falta de infraestructura médica que ya de por sí es angustiante de tan sólo pensarlo. Por ejemplo, en China se construyó un hospital en 10 días. Sí, ¡Diez días! Nosotros seguimos esperando que se terminen algunos hospitales (sobre todo de alta especialidad) en algunas partes del país.

La otra parte importante son los medicamentos. Ahora mismo hay desabasto de medicinas para enfermedades tan graves como cáncer o VIH. O a cuántos de nosotros nos han dado ración contada de medicamentos básicos porque no alcanzan. O incluso, cuántos han tenido que comprarlos “por fuera” del sistema de salud público con tal de avanzar en los tratamientos.

A lo anterior se le suman los y las doctoras especialistas. Cada día más carentes de derechos laborales, muchos salen “expulsados” del propio sistema de salud porque no les pagan lo suficiente. Muchos médicos se quejan de no tener ni herramientas ni colegas que auxilien para hacer cada consulta asertiva y eficiente.

Así que no. No estamos preparados. Menos ahora que sin planeación precisa todavía hay quienes no sabemos cómo exactamente serán el nuevo funcionamiento del sistema de salud ante los cambios. En tanto, hay que prevenir para no lamentar y tampoco tenemos presupuesto para la medicina preventiva.

En este país, enfermarse no sólo es un lujo incosteable sino un pase directo al azar de lo que significa jugarse la vida no por estar enfermo y/o enferma, sino por no ser bien atendido.

