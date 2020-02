Hablemos de lo importante 

En las últimas semanas las conferencias de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador han tenido diferentes tópicos, entre ellos la rifa del avión presidencial o la eliminación de los puentes vacacionales para recordar lo que se celebra en los días de asueto, según él.

El año 2019 fue el más violento en la historia reciente de nuestro país. En México se registraron 34,582 asesinatos, según datos del Secretariado Ejecutivo, esto representó una tasa de homicidios de 27 por cada 100,000 habitantes.

En materia de salud el país vive una crisis profunda. La desaparición del Seguro Popular, la creación del Insabi sin de reglas de operación y la falta de abastecimiento de medicinas para enfermos de cáncer son temas que deberían de acaparar los mensajes de gobierno, hoy no es así.

El mandatario sabe administrar sus mensajes, tiene una enorme capacidad de desviar la atención cuando tiene una crisis de gobierno, nada de eso es correcto ni deseable, pero a pesar de ello es sumamente efectivo. Absolutamente todos hablan de los temas que él quiere, tanto para apoyarlo como ejercer la crítica al respecto.

La seguridad no se puede combatir con buena voluntad. El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido que su política de “abrazos y no balazos”, en argumentar sus propios datos y en mantener el discurso de que la inseguridad ha venido a la baja.

Los niños con cáncer no son una invención de la oposición, la escases que han vivido algunos de ellos ha sido documentada. A pesar de ello, el gobierno no tiene intención alguna de enfocar sus esfuerzos en comunicación para resolver ese tema que solidariza a la mayoría.

Las crisis de seguridad y salud que vive el país no se pueden negar. En comunicación el gobierno debería estar enfocado en mitigar los focos rojos. En vez de ello, el mandatario prefiere hablar de otros temas, frivolizar y dedicar parte de su tiempo a la venta del avión presidencial o a los puentes vacacionales. Hoy deberíamos de hablar sobre lo realmente importante, pero eso no quiere el Presidente, eso no le genera buenos números.

Últimas palabras

El Senado de Estados Unidos absolvió a Donald Trump, era lo esperado. Sin embargo, parece que lejos de debilitarlo lo hacen más fuerte y México ayuda mucho para eso.

