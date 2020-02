KIA Seltos, completa la gama y la competencia

Realizamos la prueba de manejo de la Ciudad de México al Santuario de las Mariposas Monarca en Michoacán, a bordo de la nueva apuesta de esta marca coreana

Las sinuosas curvas que se tienen que sortear para llagar al Santuario de las Mariposas Monarca fueron el marco de la prueba de manejo de Seltos, la nueva SUV que complementa la gama de la armadora coreana KIA.

Lo primero que resalto es que su motor, a pesar de ser 1.4 litros turbo, de 138 caballos de fuerza, 179 lb-pie de torque y un desempeño combinado de 17 km/l, en la versión GT Line que soportó el estrés al que lo sometimos en sus diferentes modos de manejo. Otro elemento a destacar es su amplio y bondadoso tablero, evocando a los modelos de vehículos de los años setentas. Así pues KIA Seltos, la nueva SUV busca redefinir este compètido segmento gracias a sus avances en seguridad, elegante diseño y sus distintas opciones de personalización en el tren motriz, lo que representa una de sus mayores ventajas.

Por supuesto que sobre sale su ADN con la ya icónica parrilla “Nariz de Tigre” que ha dado a la armadora múltiples premios en todo el mundo. Además, luce su signature lamp, que refuerza el carácter del frente por la noche; un deportivo alerón; techo flotante; rines de 17 pulgadas y un diseño de doble escape que aumenta el deportivismo, al conjuntarse con las líneas del difusor trasero.

Seltos está dotado de seis bolsas de aire en todas sus versiones y frenos de disco en las cuatro ruedas, con lo que se garantiza que KIA Motors México ofrece la misma seguridad a sus clientes, sin importar la versión que adquieran. Los trayectos en KIA Seltos son más placenteros gracias a su tecnología. Con conectividad Android Auto y Apple Car Play, las versiones GT Line y EX Pack cuentan con una espectacular pantalla de 10.25” con la opción “split screen”, que permite dividir la pantalla en tres secciones, para tener a la vista las referencias del conductor y los pasajeros.

Además de la pantalla de info-entretenimiento, Seltos GT Line cuenta con un clúster a color de 7” que ofrece, los datos habituales de velocidad y RPM, temperatura de la transmisión, modos de manejo, presión del turbo, torque y consumo de combustible.

El espacio es vital para la comodidad, por ello Seltos cuenta con una de las cajuelas con mayor carga en el segmento, con 853 mm de largo, 1,025 mm de ancho y 813 mm de alto, lo que se traduce en equipaje hasta para ocho semanas.

Aquí le adelanto los precios de lanzamiento desde la KIA Seltos EX T/M en $ 342,900 pesos; KIA Seltos EX T/A en $ 359,900 pesos; KIA Seltos EX Pack T/A $399,900 pesos y por último la tope de gama KIA Seltos GT Line en $425,900 pesos. Tome nota.

Ojo con el etiquetado

Continua el debate sobre el etiquetado de advertencia que las autoridades buscan implementar a la fuerza en México, sin embargo es importante señalar que dichas autoridades más han dejado de lado el principal problema de salud en México: la falta de actividad física. Los mexicanos y las mexicanas son sedentarios. Nadie niega que la obesidad es una condición que trae consigo complicaciones de salud como la diabetes y la hipertensión. Sin duda, se trata de un problema de salud pública muy serio que autoridades y sociedad tienen que enfrentar. Pero una manera muy eficaz de hacerlo es poner al alcance de más familias espacios para la práctica de la actividad física. Pocos son los espacios públicos para realizar ejercicio; incluso en las escuelas, los niños no cumplen el horario mínimo de deporte. Mientras la secretaria de educación pública no ponga el acento en el deporte y la activación física y el gobierno federal, además de los gobiernos estatales no pongan en marcha un programa de infraestructura para crear espacios deportivos alcance de las familias. Las etiquetas se las llevará el viento.

Únic powered by Mr Lamb

Las firmas más prestigiadas de banquetes de México, en alianza con las mejores casas productoras de bebidas alcohólicas, se reunieron en un mismo espacio con el propósito de presentar sus tendencias en gastronomía contemporánea 2020, a través de Únic, a Unique Catering Experience. El evento Únic powered by Mr Lamb fue presentado por la firma de origen mexicano Mr. Volk, la cual se dedica a la distribución de vinos y licores; la firma Paola Perdomo Corporate & Personal Events, empresa líder de planeación y producción de eventos en México fundada en 1997, que dirige la propia Paola Perdomo, una de las wedding planner más reconocidas a nivel nacional, avalada por sus más de 20 años en el mundo de los eventos; y por el creador del concepto, Juan Carlos Casado, representante del Salón Ponsá, venue oficial del evento. Mr. Volk, es una empresa dirigida por los hermanos Pablo y Enrique Escobar, con presencia directa en todo el país y forma parte de manera integral de la prestigiada firma EB Capital, quien apoyó este exclusivo evento. Estrellita en la frente para los organizadores.

