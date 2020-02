Nosotras y nuestros aliados contra el México feminicida

El México feminicida es el peor título que alguien podría siquiera imaginar. Pero los casos que hemos visto durante los últimos años, tal parece, que es una historia que repetimos. Las mujeres, en el contexto de la violencia machista, siguen siendo objeto de crímenes impensables.

Esto tampoco quiere decir que nadie esté haciendo nada. Me parece que en momentos de crisis, como es ésta, debemos echar todo lo que ya tenemos como soluciones por las que han luchado cientos de feministas a lo largo del tiempo, para que crezcan las oportunidades de rehacer los escenarios, para que tenga más presupuesto como respuesta institucional, para que existan más programas de los que ya se trabajan con mujeres, para que exista más capacitación de funcionarios y funcionarias que están al frente de las instituciones, que se cuente con más especialistas en las escuelas y las empresas, que haya más protocolos de actuación en caso de acoso o violencia.

Lo de menos es salir a gritar (que ganas no faltan) “el violador eres tú”, pero quizá no sirva de mucho ante la evidente insensibilidad no sólo de autoridades, sino del machismo instaurado en hombres y también en mujeres de nuestras comunidades.

Salgamos a “quemar todo”, pero también a hacer eco de quienes sí están trabajando para transformar esta desesperanza que nos carcome de angustia, de miedo, de sentir una soledad profunda cuando caminas por la calles.

En el Senado, desde la Comisión de Igualdad para mujeres y hombres hay varias iniciativas que se han aprobado ya con ese propósito, pero hace todavía falta más. Lo que no se vale a estas alturas es evadirse de la realidad que vivimos las mujeres, menos de la responsabilidad que representa tener al alcance las herramientas que previamente se tienen.

Necesitamos no ser negligentes. Saquemos lo mejor que tiene esta batalla por la seguridad y “pisos parejos” de nosotras y no es otro recurso más que nosotras mismas y nuestros aliados para confrontar aquello que nos duele: el México feminicida.

