La nostalgia, la diversidad e inclusión se apodera de los escenarios

Todos tenemos alguna canción que nos encanta, de esas que forman parte del soundtrack de nuestro vidas, una rola que escuchamos y nos hace remontarnos a tiempos pasados donde fuimos felices. Y parece que todo lo que suene a recuerdo está de moda.

Pues ahora están lanzando un concepto de 5 guapas mujeres que nos harán recordar esa nostalgia de los ochentas y noventas, que lleva por nombre Reinas de corazones: Ximena Herrera, Shanik Aspe, Estefanía Villareal, Fabiola Guajardo y Jimena Gállego presentarán un show que es un recorrido por los éxitos de grandes cantantes como Yuri, Ana Torroja, Pandora, Lupita D´Alessio, entre muchas más, haciendo que el Lunario se ponga a cantar todas estas melodías.

Esto sucederá el próximo 11 de marzo, bajo la producción de Renato Herrera quien es conocido en el medio por traer espectáculos de calidad como “El circo del sol”, “The book of mormon”, sólo por mencionar algunos.

Le pregunté ¿Cómo se te ocurrió hacer este show? A lo cual me dijo que su chamba es que le presenten proyectos y de los cuales al que le ve un gran potencial lo toma. Y cuando dice esto, parece que es el rey Midas, porque todo lo que toca lo convierte en oro.

Lo curioso es que todas las mujeres de este espectáculo se dedican a cosas que no tienen que ver con la cantada, ya que algunas se son conductoras y otras actrices; aquí están demostrando que son artistas muy versátiles y que lo que se propongan lo logran.

Éste es el caso de Shanik ya que pronto se convertirá en madre y está feliz de estar con amigas realizando este sueño. Las escuché cantar y la verdad me quedé con el ojo cuadrado, ya que todas tienen un talento enorme.

Así que estaré sentado el 11 de marzo para aplaudir este gran esfuerzo y por ahí me dijeron que comenzarán gira por toda la república mexicana.

Y si ya hablamos de nostalgia, les diré que la puesta en escena “Mentiras” ahora le dará la vuelta para hacerla más atractiva y llamativa esta historia, ya que ahora va de la mano con la inclusión y diversidad. ¿Por qué? Pues ahora del miércoles 19 de febrero al miércoles 11 de marzo (sólo cuatro funciones) presentarán “Menti-Drags”.

Sí, como lo leen, ahora serán drags las protagonistas de esta exitosa puesta en escena que ha permanecido en cartelera más de una década. Esto es emocionante, porque el pasado lunes fue el estreno a prensa y la verdad les quedó rebien.

El elenco está conformado por Fer Soberanes, Anuar, Iker Madrid, Roberto Hinojoza, Felipe Flores y Rogelio Suárez. La cita fue a las 19:00 hrs. Y la expectativa era muy alta entre el público reunido.

Cuando dieron la tercera llamada y se levantó el telón, se encendieron las luces, cuando se escuchaban los primeros acordes de la canción Mi rey era un monstruo; para eso aparecen cuatro guaperrimas y muy bien vestidas protagonistas de este musical: Daniela, Lupita, Dulce, Yuri, Manoella créanme que no había ninguna diferencia, si eran mujeres u hombres.

Me declaro fan número uno de Rogelio, desde que lo vi en “Hoy no me puedo levantar”, hace algunos años, le he venido siguiendo los pasos. Aquí vemos a una Lupita tan jocosa, con chispa que nos hace reír y que cuando canta lo hace excelso, la gente ama cuando hace el Split, wow es algo que de repente parece doloroso, pero él no parece dolerle.

Me la pase muy bien esa noche riendo y cantando todos los éxitos ochenteros de esta obra. Felicidades a todo el elenco y en especial a Morris Gilbert por darle frescura a este clásico del teatro mexicano, y más por atreverse a hacer algo más arriesgado. Ojalá la temporada se extienda más para que todos puedan admirar el talento de estos grandes actores. Y más obras con esta temática.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro