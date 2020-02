PolíticaConfidencial ASF no pierde de vista a Enrique Peña Nieto

• Enrique Peña Nieto sigue en la mira. Aunque el presidente López Obrador diluyó la nota exclusiva del Wall Street Journal, que dice que lo investigan por la planta chatarra de agronitrogenados, este jueves la Auditoría Superior de la Federación entregó el último corte de revisión a su administración. Hay al menos 15 auditorías susceptibles de responsabilidades administrativas o penales por un monto de 144 mil 430 millones de pesos.

• Beatriz Gutiérrez Müller se solidarizó con el movimiento #UnDíaSinMujeres o #UnDíaSinNosotras. Algunos gobiernos locales, así como la Cámara de Diputados, anunciaron que se suman al movimiento. El respaldo de Gutiérrez Müller ¿será un acicate para que el gobierno encare el creciente reclamo por la violencia de género?

• Irma Terán dejó al PRI por amor. Sí, la diputada ahora ex priista se casó con el también legislador Jorge Argüelles, coordinador de la bancada de Encuentro Social, y por ello dejó las filas tricolores.

• Ana Gabriela Guevara, ¿en capilla? Tras las denuncias de presuntas anomalías en su gestión en la Conade, la ex velocista salió al paso de las especulaciones. Según Guevara las investigaciones son “del pasado”, no del presente de la 4T. Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, ha dicho que están avanzando en las indagatorias. Pero, al parecer, otra integrante de la 4T no tiene por qué tener insomnio.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro