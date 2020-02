NiUnaMás: urgen respuestas integrales y efectivas de las autoridades

Hay muchas formas de participar en una protesta social, y definitivamente sí participaré en #UnDíaSinNosotras. Lo haré hablando, escribiendo, posicionándome y señalando la inaceptable situación de violencia que viven niñas y mujeres en México.

Las cifras se están desbordando. Las mujeres tenemos miedo y claro que estamos enojadas porque un tema que debería ser prioridad, se ha desatendido y peor aún, minimizado.

Las respuestas esquivas, la descalificación y el minimizar este inaceptable problema, no es lo que se espera de las autoridades. Queremos respuestas, acciones concretas que cambien el estado de cosas. No es mucho pedir.

Es la garantía mínima que debe proveer el estado: la de la paz y la seguridad para sus ciudadanos, y no se diga si el 50% de ellos, están siendo violentadas, agredidas, atacadas, violadas y asesinadas por el simple hecho de ser mujeres.

Se continúa dividiendo peligrosamente al país. Los embates han sido constantes: los “conservadores”, los capitales, los servidores públicos, la prensa y ahora las mujeres. Un gobierno está llamado a gobernar para todas y todos; y para priorizar los derechos humanos, la vida y las libertades. Se hicieron muchas promesas de mejora. Las seguimos esperando.

La economía no crece, la violencia aumenta como nunca y cada vez hay más mujeres perpetradas. Simplemente no es aceptable. Y por eso hay que alzar la voz. Quedarse calladas ante el asecho, la crítica, la minimización y hasta la mofa, no es opción.

Manifestémonos desde cada una de nuestras trincheras. Que se escuche la voz de las mexicanas. Siempre es más fácil criticar desde fuera de la responsabilidad pública, que hacerlo con los costos que tiene gobernar. Ahora les toca hacerlo. Y hacerlo bien.

Toda una generación los vigila, les exige resultados. Faltaba más que no lo hiciéramos. ¿Qué será un día sin nosotras? Eso sienten todas y todos los familiares cuando no pueden ya tener a su ser querido, porque la han asesinado y no volverá jamás. Nos faltan muchas, y la cifra sigue aumentando inaceptablemente. Las recordamos, y en su nombre pedimos justicia, y pedimos justicia también hacia delante. #NiUnaMás

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro