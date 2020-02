UnDíaSinNosotras Saldré a trabajar con mi pañuelo en puño

Las protestas son parte de ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Todas las protestas son válidas aunque no coincidamos en sus formas ni argumentos o posicionamientos políticos. Vivimos en un país que le ha apostado a esas libertades y con la madurez democrática necesaria debemos entender que lejos de que cada quien piense algo distinto sobre ellas, son necesarias para abrir los diálogos posibles.

Me voy a sumar al Paro Nacional de Mujeres pero de una manera distinta este próximo 9 de marzo. Les cuento a profundidad en este texto mis razones.

Trabajo desde los 8 años. Encontré a esa corta edad la “llaveabrepuertas” que me enseñaron mis abuelas y mi madre (que mantuvieron solas a sus hijos e hijas): la independencia económica nos hace más libres.

No conozco una vida sin salir a trabajar. Porque, además, de que en el seno de una familia pobre -que fue en donde crecí- no queda de “otra”, aprendí a disfrutar de ser productiva. “Workholica” dicen los que me conocen. Aunque en realidad con el paso del tiempo también entiendo que ese no es el fin último de la vida. Hay tiempo para todo.

Lo que sí es que junto a mi historia están las de miles de mujeres trabajadoras que, como las que a mi me criaron, sostienen con eso a sus familias y a las instituciones públicas o privadas en donde proveen sus talentos.

26 mil millones de pesos costaría UN DÍA sin su trabajo porque 40% de la plantilla laboral de las empresas son mujeres.

¿Qué pasaría si…? Sí, perdemos todos.

Este 9 de marzo saldré a trabajar con mi pañuelo en puño. Como las obreras, las empleadas domésticas, las comerciantes y todas aquellas mujeres que se “parten el lomo” en este país y que este paro por la falta de empatía les signifique alguna desventaja.

Apoyaré a quien pueda estar en paro. Aunque nadie, ni a mí ni a ningún hombre, nos tienen que pedir permiso.

Porque si nos falta una.

Nos faltan TODAS.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro