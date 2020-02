Sabor es Polanco el mejor festival gourmet

Este fin de semana fue muy ajetreado, entre cumpleaños, conciertos, entrevistas, etc. Por eso les quiero contar de que fui a un cumpleaños muy especial, el de mi hermano y decidió celebrarlo en un lugar que pocos conocíamos, pero que en verdad fue un gran descubrimiento. ¿Por qué les digo esto?

Pues si en algunos lugares nocturnos hemos visto el típico shows de Drags. Pero este lugar me enteré que se distingue por hacer el mejor de la ciudad. Se llama Kashbah, ubicado en Bolivar 285 en la col. Obrera. Es una discoteca gay. Pero eso es lo de menos, ya que vi parejas heterosexuales disfrutando del ambiente.

Pero hablemos del show. Me quedé con el ojo cuadrado y así como todos los presentes que estábamos por primera vez en ese lugar. El espectáculo estaba conformado por imitaciones de cantantes como Pink, Selena, Shirley Bassey, Beyoncé, Whitney Houston, Juan Gabriel, Shakira, Lady Gaga, Celine Dion, Dulce, José José, Cher, Boney M, sólo por mencionar algunos.

Pero en verdad no era ver a hombres vestidos de mujer por simple ‘jotear’. No, era un verdadero show de cabaret, como aquellos a los que nuestros papás iban en los llamados centros nocturnos de los setentas y principios de los ochentas. Tenían producción, bailarines, el vestuario muy bien cuidado.

Realmente artistas del performance; el lugar es normal, tirándole a antro, pero el ambiente es de lujo, ahí todas las creencias, preferencias, ideologías se olvidan para pasar una noche inolvidable. De boca en boca, se ha ido pasando la voz de lo que hay en el Kashbah. Los precios son súper accesibles, imaginen, una cubeta de 9 cervezas por 350 pesos, nada más por darles un ejemplo.

El lugar lo abren desde las 21:00 hrs y hasta que el cuerpo aguante. La música está muy buena, tiene un excelente Dj que hace que te pares porque te pares a bailar y no volverte a sentar hasta que empiece el show, que por cierto comienza a las 01:00 am. Vi personas que llegaban especialmente a ver el show. En verdad es un muy buen lugar para ir con los amigos para sacar el estrés de la semana. Vayan y viven esta experiencia única.

El próximo siete y ocho de marzo llega un festival gourmet que en lo particular, me parece el mejor del país, y me refiero a Sabor es Polanco. Imagínense a los mejores restaurantes de esta colonia. Uno compra su boleto, al llegar te dan una bolsa que contiene una copa y un plato. Para que cuando vayas pasando por los stands puedes servirte las veces que quieras, y tomar vino, cervezas, refrescos, también.

Y ya no hablamos de los postres, una delicia. A las personas que van por primera vez, siempre les recomiendo que desayunen ligero, porque es una comilona monumental y suficiente bloqueador solar. Otra cosa que me gusta es de que los asistentes van vestidos muy a doc.

Parecería que estuviéramos en los viñedos de Baja California, en una vendimia típica de la región; que aparte hay pisado de uvas, talleres, catas de vinos, licores, destilados, etc. Puede llevar a los pequeñines sin problema, hay lugares especiales, tipo guarderías donde hay personal súper calificado donde ellos se divertirán.

Ojo, vayan en Uber, taxi, metro, etc. Es más cómodo, por aquello de que se pasen un poquito las copitas. El escenario para este gran festival es Campo Marte y abrirá sus puertas a las 13:00 hrs.

