Un loco ejemplo

El humano es un ser sonoro y musical. Ésta es y ha sido una conexión vital para comunicarnos y relacionarnos. Es por ello que el artista de la música toca el corazón con las emociones que genera en una canción y con una buena interpretación. Su música es una máquina diaria de sensibilidad, una máquina que mueve los sentidos y hace con su ritmo un lenguaje universal.

Ricky Martin es un artista que ha hecho eco en el mundo entero y que, sin importar su larga trayectoria, ha dado todo por mostrarse mucho más maduro, más firme y sobre todo más entregado a la música.

“Pues tengo la energía, tengo la salud, tengo la motivación de la música, tengo la motivación del público y, sí, son muchos años. Yo salí de mi casa cuando tenía 12 años, en 1984, y no he parado. Afortunadamente siempre he estado rodeado de gente linda que me ayuda y que me dice “no” cuando tengo que escucharlo. Gente neta, gente honesta. Y también me dejo llevar por la gente que he conocido dentro de la música, los grandes productores que me han ayudado a crecer y poner mis ideas en orden, convertirlas en poesía y luego en música.

“Porque yo no me puedo quedar, tengo mi familia y a mis hijos que están creciendo, que están hermosos y tenemos esa energía, entonces no quiero parar, me gusta lo que hago, el público está ahí presente y me apoya. Y sigamos en la batalla, ya sea a través de la música, de la actuación o de lo que sea”.

Palabras con las que demuestra que él llegó a la escena con el único propósito de permanecer, aunque para ello sabe que siempre habrá obstáculos o pequeños tropiezos, pero que el aprender a levantarse es la clave para no morir en el intento.

Esta carrera, de perseverancia, ha llevado a Ricky Martin a vivir un sinfín de experiencias maravillosas en cada una de las etapas de su carrera.

“Yo creo que, sin importar todas las etapas en las que se trabaje, nada se compara con el escenario, nada se compara con la fuerza de 20 mil personas cantando tu música. Los viajes, el conocer, es algo muy interesante que me ha ayudado a llegar a conclusiones. O sea, yo te puedo decir que está el escenario, pero el proceso creativo es algo muy diferente, es algo mucho más callado, es íntimo, sientes una vulnerabilidad muy diferente a la del escenario.

“Yo sufro mucho en el proceso creativo, me lastimo mucho, pero así somos todos, estamos locos, ¿sabes? Yo creo que es parte de mi identidad y de lo que soy y soy muy transparente, hablo con la verdad y creo que, pues el público lo aprecia y son esos los momentos que yo más disfruto, la creación, la música, y luego obviamente el escenario”.

Después de casi tres años, el puertorriqueño volverá a Tierra Azteca con una gira impresionante, pero que por sobre todas las cosas es muy especial por el amor que el boricua tiene por nuestro país.

“México me conoce, me conocen desde que tengo 12 años, entonces conocen mi historia y yo siento que en México confrontamos esas barreras generacionales donde de momento en mis espectáculos puedes ver a un niño de 12 disfrutando de la música, como de pronto puedes ver también a la abuelita disfrutando y al fin y al cabo es lo que queremos los artistas.

“Romper esas barreras generacionales y culturales, para que todo el mundo disfrute de la música, y yo estoy agradecido con México, porque México me dio la posibilidad de hacer teatro por primera vez, de hacer cine, de hacer series de televisión, mi primer contrato disquero, lo firmé en la Ciudad de México, y eso es algo que nunca voy a olvidar y lo digo en Australia, en China en donde sea, menciono el agradecimiento que yo tengo por México.”

Ricky Martin, porta con estandarte de humildad el nombre de “astro” pues aún al saberse una estrella en el mundo, se conduce como el increíble ser humano que es, lleno de pasión, de sueños, de anhelos y de metas por cumplir, mismas que con su talento, le traerán dicha y felicidad al cantante.

Un ejemplo para muchos que esperamos sirva siempre para que con su molde se generen las nuevas generaciones de las estrellas del entretenimiento.

