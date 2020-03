¿Le dará coronavirus a la industria automotriz?

China vende cerca de 30 millones de vehículos al año; una buena temporada en Estados Unidos rebasa los 17 millones y en México vendimos en 2019 1.3 millones, ese es el tamaño del país donde surgió el coronavirus para las armadoras de autos.

Eso significa, distribuidores, proveedores, refacciones, servicio, etcétera, las marcas más grandes y poderosas del mundo están en China con fabricación, exportación y ventas, llevamos 20 años donde este mercado le ha ayudado a conseguir al mundo las cifras de producción de hoy en día.

Hoy, el mercado chino ha caído en las ciudades en cuarentena… imagine, si no hay ánimo de salir y se extreman precauciones, en algunas distribuidoras habrá cero ventas por varias semanas, a quien en estos meses se le ocurrirá salir a comprar o vender un vehículo.

Pero el contagio del coronavirus le aseguro que se sentirá, esta semana que abría el auto show de Ginebra, con todo construido y puesto dentro de Palexpo, la sala de exhibiciones de Ginebra se canceló, se protegió por disposición oficial, una semana donde la industria y sus principales líderes siempre se reúnen en una ciudad neutra para lo automotriz pues no hay una fábrica suiza. Sin duda, uno de los favoritos deja de recibir unos 600 mil visitantes, se dejarán de ver los más de 900 vehículos que acostumbra a tener y las más de 150 novedades europeas y mundiales que se iban a tener.

La solución, comunicar digitalmente a la prensa para que a la vez seamos el vehículo hasta usted de lo que generalmente vemos en persona pues en vehículos y sobre todo los que podemos comprar, hasta no ver y manejar, no creer. Ya habrá oportunidad, pero las soluciones llegan poco a poco adaptándose a la situación.

Y, como todo, lo desconocido no les gusta a los negocios el riesgo, la cuestión es ver cuanto tiempo durará este virus haciendo de las suyas.

Plantas paradas en China significan una gran economía simplemente expectante, pero en la industria lo más caro es tener paradas las fábricas.

Eso llevará pronto a sentir falta de inventarios de vehículos nuevos en varios mercados, pero también de autopartes exportadas que van ensambladas en vehículos que se fabrican en otros países, desde lo electrónico hasta partes de motor o interiores.

Mucho se fabrica en China con alta calidad y estándares de los impuestos por las armadoras y hoy lo vamos a poder medir exactamente.

La medicina para el mal está implícita pues si baja el mercado, también la producción y otro de los costos más altos es contar con inventarios parados.

Sin duda, el costo económico es alto, las armadoras harán cuentas en sus estados financieros del próximo año, pero haga una simple cuenta, 30 millones de autos entre 52 semanas, quitándole las temporalidades del mercado chino y ahí tendrá el primer factor, impactos similares en países donde exista mucho contagio, la cancelación de eventos y países con medidas de higiene, menos viajes ejecutivos y convenciones.

El siguiente auto show es el de Nueva York en Semana Santa, hay 30 días para analizar la dispersión del coronavirus y si no se cura será víctima de las medidas para contener este contagio, lo veremos. Mientras tanto.

Dejaremos de ver esta semana, cuestiones como los eléctricos de bajo costo en los europeos como en Fiat, Dacia y Renault, los nuevos coreanos, el rediseño de la Clase E de Mercedes-Benz, la Serie 4 nueva de BMW, etcétera… a lavarse las manos y tomar medidas.​

