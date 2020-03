Ariel Miramontes demostrando sobre las tablas por qué es un gran actor

Casi, casi me quedo sin ver una clásico de la literatura española, “La Celestina”, este gran texto de Fernando Rojas, dramaturgo español. La obra la repuso la Compañía Nacional de Teatro; aunque ya la habían puesto en ocasiones anteriores, incluso fue el último trabajo de la gran actriz y directora Rosenda Montero.

Ahora se presenta de martes a viernes en el teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Iba con una alta expectativa y debo decirles que la supero. La dirección corre a cargo de Ruby Tagle y tiene un maravilloso elenco conformado por Adrián Aguirre, Misha Arias de la Cantolla, Eduardo Candás, Miguel Cooper, Ana Paola Loaiza, Miguel Ángel López, Gastón Melo, Carlos Ordoñez, Azalia Ortiz, Laura Padilla, Pablo Ramírez y Paulina Treviño.

El personaje de la Celestina es llevado magistralmente por Laura Padilla. Nos da perfectamente la esencia de lo que el escritor quiso decir, a una vieja poseedora de hechizos y habilidades para envolver a la gente.

No me cansaré de decirles que todo lo que presente esta gran compañía es excelso. Cada uno de los detalles de esta escenografía, luces, música, ambientación es cuidadosamente perfecto. No se pierdan esta obra que por desgracia termina este seis de marzo. Nunca entendí porque le hicieron poca difusión. Pero aún les quedan pocos días para poder disfrutarla.

El pasado domingo se llevaron las 100 representaciones de la puesta en escena de “Sugar”, en el teatro de los Insurgentes. El recinto estaba a tope, lleno de amigos, como del público en general. Yo la vi en su estreno y desde ese momento auguré un tremendo éxito, gracias a Ariel Miramontes que está genial.

Su personaje de Dafne es exquisito, sin igual. Me atrevo a decir que él es la esencia de esta obra, sin demeritar el trabajo de los demás actores que participan en ella. Pero cada obra debe de tener un personaje clave para que pueda existir y brillar. Este es el caso de Ariel, quien sin pensarlo dos veces, tomó el toro por los cuernos de este ambicioso proyecto producido por Tina Galindo, Claudio Carreras y Alejandro Gou, que apostaron por él.

Reconozco que no fue fácil quitarse el personaje de “Albertano Santa Cruz” con el que lo hemos conocido en los últimos años. Cuando sale al escenario vestido de mujer para escapar de los gánsteres, ahí empieza su magia, con su humor, su sencillez y carisma, para dar vida a este personaje que toca el contrabajo.

Durante más de dos horas nos tiene a carcajada abierta con sus ocurrencias y debo decir que se lleva a la obra, pésele a quien le pese. Felicidades Ariel y esperamos que en un futuro nos sigas sorprendiendo con tu talento y demostrando que eres un actor en toda la extensión de la palabra.

