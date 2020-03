El9NadieSeMueve

Nadie puede negar que México vive una crisis de feminicidios: en los últimos cuatro años, este delito se incrementó un 137% según datos de la Fiscalía General de la República; las llamadas de emergencia por violencia contra la mujer alcanzaron 21 mil 628 en diciembre de 2019 y en tan solo los primeros dos meses de este año, fueron asesinadas 254 en el país.

Pero el asesinato de mujeres solo es la punta de iceberg, detrás está la violencia que vivimos todos los días: despidos o negativas de ascenso por estar embarazadas, acoso sexual en las calles y múltiples agresiones en nuestros hogares. Alarma que en el último año se incrementaron: 91% de las denuncias de hostigamiento sexual, 59% las de acoso sexual, 38% por violencia de género y 33% por corrupción de menores, según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Por si fuera poco, las menores de edad empiezan a ser víctimas de estos actos. Datos de las Naciones Unidas indican que de los 10 feminicidios diarios que suceden en México, uno es cometido contra una niña o adolescente. Datos oficiales confirman que los asesinatos de menores de edad han pasado de 50 en 2015 a 98 en 2019; tan solo en enero de 2020, fueron asesinadas 14 niñas.

La respuesta del gobierno federal ha sido indolente y poco empática con un tema tan sensible: ha dicho que no quiere que los mexicanos se distraigan con el tema de feminicidios, que es manipulación de los medios de comunicación, que es culpa del neoliberalismo y terminó pidiendo a las feministas que se manifiestan que no le rayen las puertas ni paredes de Palacio Nacional.

Pero pese a su discurso, cada vez más gastado, en el que reparte culpas y no asume responsabilidad alguna, la realidad está alcanzando al tabasqueño. La semana pasada se publicaron tres encuestas relativas a la aprobación del mandatario y en general, muestra una caída de hasta 9% en los primeros dos meses del año. Lo interesante es que el 82% de los mexicanos consideran que el gobierno no está tratando de forma adecuado el tema de los feminicidios, a 84% les preocupan mucho los asesinatos de mujeres y 76% indican que no se está haciendo lo suficiente para frenar la violencia contra las mujeres.

Parece que esos números motivaron a las cinco mujeres integrantes del Gabinete de López Obrador, así como a tres directoras de dependencias relacionadas con la atención a la violencia de género, a dar una conferencia de prensa para respaldar al presidente; lo preocupante es que afirmaron que el enojo de las mexicanas no es contra el gobierno y si bien es un tema complejo que debe resolverse desde las entrañas de la sociedad, es innegable que la 4T no está haciendo nada para atenderlo.

Es por ello que diversos colectivos convocaron a un paro nacional de mujeres bajo el lema #El9NadieSeMueve para visibilizar nuestra importancia en la sociedad y economía de México, por lo que millones nos quedamos en casa y no iremos a trabajar, ni a clases, no haremos compras, no saldremos a la calle, ni estaremos presentes en redes sociales. Estimaciones indican que hoy pararemos más de 22 millones de mexicanas quienes representamos el 40% de la fuerza laboral en el país y podría costarle a la economía mexicana más de 27 mil millones de pesos.

De esta manera, concientizamos la importancia de generar una política pública real que asegure que en nuestro país haya escuelas seguras libres de acoso, que la igualdad salarial sea una realidad, que los feminicidios sean sancionados disminuyendo la impunidad, y que la violencia física, sexual, virtual, política y verbal contra las mujeres sea erradicada de nuestro día a día. El grito de hoy es unánime #NiUnaMenos. Al tiempo…

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro