Eugenio Derbez y Victoria Ruffo: A un paso de la reconciliación

Para que una reconciliación en una pareja surta efecto, debe haber la intención en ambas partes. Tras un divorcio complicado y muchos años de enemistad, Eugenio Derbez ha dado el primer paso en pro de una reconciliación con Victoria Ruffo.

Así lo aseguró durante una entrevista publicada por el programa “Ventaneando”. Allí aseguró que incluso está dispuesto a ofrecer una disculpa en caso de ser necesario. Este sería el primer gesto del comediante en aras de limar asperezas con su ex esposa.

“Estoy abierto (a la reconciliación); siempre he estado abierto. Lo que pasa es que hay muchas cosas que pesan del pasado. Ha sido complicado. No ver a mi hijo, en no sé cuántos años, eso me duele en lo más profundo. Luego la gente se ofende por cosas que uno ni se imagina, en una de esas le tengo que pedir una disculpa, con mucho gusto lo haría”, confesó el actor según reseña People.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ¿Una enemistad de nunca acabar?

El rompimiento en la pareja se dio cuando Victoria se enteró de que Eugenio supuestamente había armado una boda falsa y la había engañado frente a su familia y amigos.

Al respecto, Derbez desmintió la posibilidad de que esto ocurriera. “No puedes engañar a una persona así, no hay manera. Es imposible, imposible. Además, me meterían a la cárcel”, sostuvo.

El hijo de la ex pareja, José Eduardo Derbez, reveló hace unos meses que sus padres no se hablan desde hace más de 10 años. La hostilidad es tal que Victoria no podía ni ver la actuación de su hijo en la serie “De Viaje con los Derbez" por la presencia de Eugenio.

“Mi mamá no ha querido ver la serie porque sale mi papá, ya le dije, ‘adelántale donde sale mi papá’, pero ya la estoy convenciendo de que la vea”, detalló.

Casualmente, Victoria publicó una imagen en su cuenta Instagram que bien podría ser una indirecta a Eugenio.

También le puede interesar: