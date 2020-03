PolíticaConfidencial AMLO (con sus datos) no se inmuta ante coronavirus

· AMLO tiene sus propios datos. Nos cuentan que hay cierto nerviosismo por diversos actos multitudinarios en el país. Inquieta que la Secretaría de Salud no implemente acciones de contención. Por ejemplo, el Tianguis Turístico, que se celebrará en Yucatán del 22 al 25 de marzo. Hasta el momento la Secretaría de Turismo no ha dicho nada, ni Salud… en ningún acto con multitudes. Donald Trump, por lo pronto, cancela desde este viernes vuelos procedentes de Europa… Acá la cosa es caaaalmada.

· RICARDO MONREAL y el espionaje al PAN en el Senado se convierte cada vez más en una comedia de enredos. Primero se acusó desde Morena que se trataba de un montaje. Luego se dijo que no, que no hubo montaje. Luego se dijo que el cableado estaba desde hace casi 10 años, por aquello de que iba a ser un edificio “inteligente”. Después el PAN reveló un reporte de septiembre de 2018 donde técnicos aseguraron que no había “pájaros en el alambre”. A ver en qué acaba el culebrón.

· CLAUDIA SHEINBAUM recibió una bomba de tiempo con el Metro. El grave accidente que causó la muerte de un usuario y lesionó a 41 personas debería encender las alertas. Las instalaciones del Metro son, en seguridad nacional, uno de los lugares más seguros… pero, como documentó en noviembre de 2018 La Silla Rota, la herencia de administraciones anteriores llega al extremo de usar post it para señalar el tráfico de trenes. Y ya ni qué decir que el Centro de Control de Mando es como una película de El Santo, con tableros, teléfonos y monitores de hace 50 años…

· ¿SANTIAGO NIETO con la mira en San Luis Potosí? Según algunas fuentes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP tiene en la mira un asunto gordo en ese estado. Nos cuentan que el caso ha escalado a niveles muy altos en el gobierno federal. Habrá que estar atentos.

