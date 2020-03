De cuando una canción te cambia la vida

Cuando tu pasión te lleva por el camino de la música, aceptas adentrarte en un mundo que, si bien te otorga muchísimos lujos, también significa un gran sacrificio y constante esfuerzo para poder alcanzar el éxito, y no quedarte en medio de la larga carrera.

Karol G es el claro ejemplo de cómo debe ser un artista en nuestra actualidad, pues a su corta edad fue tanteando el terreno que le aguardaba en la amplitud de la música con hits que le dieron la oportunidad de ganarse el corazón del público.

Hoy en día, la colombiana se ha colocado como un ícono del género urbano, pues sus letras, sus videos y sus constantes discursos en redes sociales y en shows, buscan constantemente credibilidad en el genero.

El poder que tienen las plataformas digitales en este mundo globalizado es tanto, que ha hecho que una sola palabra le de la vuelta al mundo: “Tusa” misma que no sólo es el nombre del éxito más reciente de esta aclamada artista, sino que además ya mueve prácticamente al todo el planeta.

“…yo no me siento todavía que he conquistado al mundo, imagínate, ojalá. Yo siento que conquisté el corazón de muchas personas, si. Porque yo el éxito, que estoy teniendo con esta canción, con Tusa, es nuevo para mí. Había muchas canciones mías que la gente cantaba, que estaban siendo exitosas, pero al nivel de que la gente las pusiera como una canción favorita, que la pusieran en las fiestas, que la bailen, que la griten, lo de hoy es impresionante”.

La aceptación que esta canción ha tenido a lo largo del globo terráqueo es tanta que entró a mercados que ninguna otra canción del género urbano había tenido. Karol G dio un paso firme y seguro al lanzar este tema y fue así como la colombiana logró consolidarse como la mujer más destacada de la escena de la música actual, permitiéndose a la vez, llegar a lugares que jamás había llegado y tocar el corazón de la gente de una manera bastante original y divertida.

“Es una locura, o sea es una locura porque primero, bueno es lindo ver que la gente está ahí, y te das cuenta que la gente conoce mucha música que uno no pensó, ahora estoy girando y he ido a países en los que no había tenido la oportunidad de cantar y tuve un ejemplo especial este fin de semana, porque canté en Costa Rica y me di cuenta de que la gente de principio a fin cantó el show, pero obviamente “Tusa” tenía ese toque especial porque es la canción del momento.

“Y fue la canción que hizo que mucha gente tal vez conociera a Karol G, que nunca la habían escuchado, así como hubo gente que cuando estaba en el show decían: “no puede ser que la que canta Tusa, es la que cantaba “Mi cama”, o la que cantaba “Ahora me llamas”, entonces es un momento muy lindo, cantamos “Tusa” un montón, nos la pasamos brutal, y es para mí un momento de fiesta, ahora tengo mucha promo, estoy trabajando un montón, estoy de gira, pero ese tiempo, esa hora y media que yo salgo a compartir con mi público es como mi momento de rumba, de fiesta y lo disfruto igual que ellos”.

Karol G de la mano de Nicki Minaj, ha demostrado que el tiempo de cada persona es perfecto, pues anteriormente había rechazado la grabación de este tema, sin embargo, después de un tiempo volvió a su mente y para su fortuna, la química que tuvo con la rapera estadounidense fue un clic inmediato.

“Esa canción yo la escuché hace más de un año, que me la había mostrado únicamente mi productor con el compositor de la canción, en ese momento como que no me conecté y se que pasaron muchísimas cosas con la canción durante ese año, y el año pasado se me vino a la cabeza y me acordé, le llamé a mi productor preguntando que había pasado con esa canción, que habla de una Tusa.

“Yo siento que la canción me estaba esperando y que quizá hace un año la canción no hubiera sido lo que fue y me alegra poder contar esa historia porque siento como que el momento estaba esperando por mí… en realidad así se dio la canción, me encantó, me enamoré de la canción, tenía súper buena onda con Nicki, ella se enloqueció, me la mandó el mismo día y todo se dio tan natural, sin presión, las dos apoyamos mucho la canción, que yo creo que en parte esa buena energía hizo todo tan orgánico el éxito de la canción.”

Esta joven colombiana ha dado todo por poner en alto a América Latina y por demostrar que la música no entiende de edades, clase social, o género, pues la música es justamente un lenguaje universal que une almas y corazones.

