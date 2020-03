Netflix y Cinepolis Clik, las opciones de entretenimiento en casa

Tenía muchas recomendaciones para que disfrutaran esta semana, teatro, cine, conciertos, etc. Y de todo lo que venía para cerrar el mes de marzo. Pero debido a las circunstancias que hoy en día estamos viviendo a raíz del Covid-19 (Coronavirus), todo ha cambiado en el entretenimiento a nivel mundial.

En nuestro país no es la excepción, pues ya se ha cancelado todo. Esta medida es para que no ocurra lo que en el caso de Italia, España y demás países en donde han colapsado los sistemas de salud. Les prometo que esta cuarentena veré las opciones que tiene Netflix, Amazon, Tv por cable y abierta.

Al igual que si se perdieron de alguna película porque ya saben que ahora duran poco en cartelera. Les tengo la solución, pueden bajarlas de Cineopolis Klic. Así ya tendremos de que hablar, ¿no creen?.

Pero por lo mientras les voy contando de una serie que me tiene atrapado y es la de Boy Toy. Que cuenta la historia de Hugo Beltrán es un stripper joven, guapo y despreocupado que una madrugada se despierta en un velero, tras una noche de fiesta, al lado del cadáver quemado de un hombre. Y supuestamente es el marido de Macarena Medina, su amante, una mujer madura e influyente.

Cuando la comienzas a ver, te atrapa; por lo regular son historias de mujeres que ejercen este oficio. Al menos yo no había visto que el protagonista fuera un hombre; y a su vez vemos el mundo en que viven y que es real.

Esta serie es española protagonizada por Jesús Mosquera, María Pedraza, Cristina Cataño, sólo por mencionar algunos de estos actores que dan vida a este truculento drama que está bien hecha y muy recomendable.

También en esta plataforma podremos ver los estrenos de La heroica leyenda de Arslan, Vikingos, On my Block, Go Karts, Carta al Rey, Black Lightning, El Viaje de Chihiro (Studio Ghibli) y Ultras. Ven podemos tener muchas opciones para estar en casa, después de que hagamos el home office, porque hay que recordar que no estamos de vacaciones. Los saludo y espero que esto lo pasemos pronto y de la mejor manera. ¡Ánimo!

