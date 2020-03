PolíticaConfidencial Hugo López-Gatell reduce sus pendientes

HUGO LÓPEZ-GATELL convocó al Consejo de Salubridad General, tras la presión del Senado. Asociaciones de abogados, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, el ministro en retiro José Ramón Cosío, el ex secretario de Salud José Narro, entre otros, lo habían demandado. El severo reclamo de senadores de todos los partidos hizo recapacitar a la Secretaría de Salud, ahora el subsecretario López-Gatell tiene un pendiente menos.

ANDRÉS MANUEL López Obrador sigue retando al peligro. Si un día besa una niña, al otro encabeza un evento en Pemex para conmemorar la expropiación petrolera… con cientos de trabajadores. Aún está por verse si el presidente hace caso a los senadores Susana Harp (Morena) y Raúl Bolaños (PAN) para que cancele el acto del 21 de marzo en Oaxaca.

VANESSA RUBIO denunció que este miércoles sesionó la Comisión de Hacienda en el Senado con apenas cuatro legisladores de Morena. No había quórum, expuso la senadora del PRI. Pero, agregó, para rellenar o cumplir el requisito legal se dijo que otros senadores de Morena dejaron su voto por escrito y firmado. ¿Tendrán idea de lo que avalaron? Quizá no sea tan relevante, pero eso suena al añejo levantadedos del pasado, ¿o no?

PORFIRIO MUÑOZ Ledo no quita el dedo del renglón. Su crítica a las acciones de Morena, en la 4T y en la Cámara de Diputados, se mantiene firme. Ahora fustigó a Mario Delgado que, como presidente de la Junta de Coordinación Política, anunció que este jueves se acusará políticamente a Rosario Robles. Eso correspondía anunciarlo a la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Laura Rojas, dijo. Lo de Delgado “Es solo lucimiento político para verdugos improvisados”. Sóbese, diputado.

