Golpea covid-19 al mundo del espectáculo

TIEMPO DE CANCELACIONES

El entretenimiento y el espectáculo están paralizados por el coronavirus Covid-19 y nos preguntamos: “¿Y ahora quién podrá ayudarnos?” y sí, entre otros está El Chapulín Colorado, para ayudarnos junto de miles de series que podemos ver por diferentes plataformas digitales; también la limpieza que hagamos en casa logrará sacar y desempolvar los juegos de mesa, recordar que tenemos libros para comenzar un maratón de actividades entretenidas junto con el compromiso de trabajar desde casa en esta cuarentena que responsablemente tenemos que hacer, para salvar nuestra vida.

NO TODO ESTÁ PERDIDO

El Met de Nueva York ofrece ópera gratuita en el enlace https:metopera.org/ y si eres fanático del ballet y la danza en http://www.dancedanza.com revisa su cartelera, pues tendrán espectáculos casi a diario de forma gratuita; o si prefieres el teatro, el sitio pijamasurf.com liberó 1500 obras de teatro que desde cualquier dispositivo móvil podrás disfrutar en casa.

Ricky Martin, Reik, Chris Martin de Cold Play, Alejandro Sanz, Carlos Cuevas, Juanes, Jorge Drexler, Fito Páez han sido artistas que vieron frustrados sus conciertos en diferentes países, pero tomaron la decisión de llevarlos a cabo a puerta cerrada desde salones, estudios de grabación o incluso desde sus casa, pero transmitidos de forma gratuita para quien se quedó con ganas de verlos y próximamente veremos a artistas latinoamericanos en el primer festival latinoamericano on line, como por ejemplo La Unión Hace la Fiesta, a través de las cuentas @launionhacelafiestafestival con el firme propósito de divertir a la gente responsable y que ha decidido quedarse en aislamiento, con lo que cantantes mexicanos, bolivianos, argentinos, chilenos, ecuatorianos y colombianos darán a conocer proyectos personales de forma masiva, sin gastar dinero en espectáculos en teatros, arenas, salones, etc., así que este 28 de marzo solo tienes que conectarte al enlace antes mencionada en Facebook e Instagram y presenciar gratis un festival único en su especie.

LA TECNOLOGÍA AL RESCATE

Entregas de premios, museos y espectáculos deportivos también han sido cancelados para neutralizar al virus que está poniendo en riesgo a la humanidad, pero en esta era donde la tecnología es más que una herramienta, solo hay que buscar en Google las diferentes opciones gratuitas que el mundo de la farándula ofrece y está organizando, porque esta crisis mundial apenas comienza y habrá mucho tiempo de ocio en el que la computadora o los celulares son preponderantes para los que están ávidos de entretenimiento que no sea lectura o juegos de mesa.

Y si recomiendo el buen uso de la internet, es tiempo también de arriesgarnos en la cocina y sacar el chef que llevamos dentro y poner en nuestras estufas recetas más creativas pues hay infinidad de recetas que podemos cocinar y comer de maravilla, también hay cursos y series en Netflix que nos llevarán de la mano para el buen desarrollo de cada receta.

CINITO EN CASA, COMO ANTES

Disney adelantará el estreno de Frozen 2 en su canal Disney Plus, con costo, para distraer a niños y adultos que están encerrados, lo que también ayudara a dar impulso a sus canales digitales, igual que Hollywood, que recurrirá a la red global para estrenar las cintas que han sido aplazadas a causa del coronavirus, práctica que Europa también llevará a cabo lo antes posible, con lo que evitarán que esa industria sufra lo menos posible, en tanto el virus no sea controlado.

El sábado, la Organización Mundial de la Salud y el movimiento Global Citizen se unieron para lanzar la campaña #TogetherAtHome, mediante la cual artistas de varios países, entre ellos Chris Martin, John Legend, Charlie Puth, Juanes y otreos, ofrecerpan shows virtuales en Instagram para hacer más llevadero el aislamiento de las familias.

Mientras esta crisis nos permite ir por ahí armándola en grande, sigan el consejo que los artistas promueven en sus redes: #Yomequedoencasa.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro