Corta visión del gobierno ante riesgos por coronavirus

Es urgente que el gobierno se dé cuenta de la importancia de coadyuvar ante esta crisis económica que va a afectar a las y los mexicanos.

Es preocupante que el presidente haya dicho que únicamente se continuará con los programas sociales, dejando sin certeza a las más de 4 millones de micro y pequeñas empresas generadoras de empleos, que estarían en alto riesgo de cerrar al no poder pagar las nóminas, afectando a millones de empleados; se trata de una cadena de responsabilidades que terminarán impactando negativamente a las personas con menos recursos.

Las y los legisladores del PAN hemos planteado una serie de propuestas para rescatar la economía, como el otorgamiento de créditos al sector turístico, restaurantero y de transportes; la regulación de precios de medicamentos y material médico; disminución de tasas de interés bancario; un Plan Nacional de Mantenimiento de Infraestructura Hospitalaria, con el fin de apoyar a las MiPymes, negocios y comercio informal, que no tienen seguridad social.

Una pésima señal para la economía mexicana, tuvo lugar el fin de semana, con la consulta para la construcción de una planta cervecera en Mexicali, Baja California, que implica una inversión de 1,400 millones de dólares (de acuerdo al CCE), de los cuales ya se han invertido 900 mdd (casi el 65%).

La negativa resultante de esta consulta irregular, hace evidente que no existe certeza jurídica en nuestro país, que no se respetan contratos, que hubo compra y manipulación de votos durante la jornada, que fue una consulta sin reglas, además de haber puesto en riesgo de contagio de Coronavirus a la población.

La corta visión de este gobierno no le permite entender que sus declaraciones públicas con respecto a no contemplar ningún apoyo a empresarios no solo les afecta a ellos, sino principalmente a los millones de trabajadoras y trabajadores que viven al día y que no tendrán forma de cubrir, lamentablemente, sus necesidades.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro