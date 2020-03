PolíticaConfidencial Hugo López-Gatell debe cuidar todos sus flancos

HUGO LÓPEZ-GATELL debe poner orden o el asunto se les puede salir de las manos. Empleados de diversas dependencias nos cuentan que hay muy pocas ganas de que el personal haga home office. Incluso en un caso nos relataron que les pusieron un material de uno de los periodistas paleros de las conferencias de Palacio Nacional donde dice que el coronavirus covid 19 no es peligroso… y hasta un superior les dijo que mejor se regresen de sus casas. El subsecretario de Salud tiene varios flancos abiertos.

OMAR GARCÍA Harfuch armó una estrategia, con más de cinco mil policías, porque los servicios de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detectaron el riesgo de saqueos en comercios por la crisis del covid19. No estaba tan lejos de la realidad, pues en la tarde-noche del miércoles fueron detenidos 59 personas en la zona metropolitana, 40 de ellos en la capital del país. Hubo al menos 15 asaltos. Algo raro está ocurriendo porque desde algunas cuentas en redes sociales se está moviendo esto…

AMLO confirmó que este fin de semana se va de gira: Nayarit, Sonora y Sinaloa, de viernes a domingo. Como le anticipamos aquí, la segunda fase por covid19 no detiene su marcha. Y el 5 de abril, nos insisten, no tiene previsto posponer su informe de labores, como lo tenía anunciado, pero será sólo en Palacio Nacional, no en el Zócalo.

JOSÉ SARUKHÁN y la larga lista de más de 200 académicos y científicos están tranquilos porque no hubo ninguna llamada, WhatsApp o una paloma mensajera, luego de que ofrecieron sus conocimientos para lucha contra el coronavirus. Este miércoles otra agrupación de académicos e investigadores, entre ellos Cristina Puga, Marcia Hiriart y Alma Maldonado, aglutinados en ProCiencia, le dirigieron una carta al Conacyt, que dirige María Elena Álvarez-Buylla, para ofrecer también sus conocimientos en esta batalla… seguramente les aplicarán el artículo cesto: carta al cesto de la basura.

