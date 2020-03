47 cosas que el Covid ha dejado claras

Para leerse con: "Further On Up The Road", de Eric Clapton

Puede haber confusión en las decisiones gubernamentales, en las cifras oficiales diarias o en las prioridades humanas o económicas. Si algo ha dejado claro esta pandemia, para mí, es al menos:

1. El papel higiénico salió a relucir como el instrumento accionario más infravalorado en la historia reciente.

2. Para el planeta, la especie humana es solo un instante.

3. El orden mundial estaba suspendido por hilos.

4. La incertidumbre en los mercados no refiere solo al tema bursátil.

5. Lavarse las manos, pasó de ser algo extrañamente opcional, a un rito de defensa personal.

6. No sabemos estar en casa ni en familia. Tal vez esa sea otra crisis a enfrentar.

7. La sociedad no necesita del gobierno para tomar decisiones conjuntas atinadas.

8. En tiempos difíciles flota la miseria humana: desde la mezquindad de algunos bancos, hasta la postura unilateral de empresas como Alsea.

9. Tenemos la enorme oportunidad de usar el tiempo para cosas que usualmente "no tenemos tiempo". ¿Será cuestión de tiempo?

10. Hay contradicciones pandémicas en la organización social y económica del país y del mundo que tienen que atenderse tan pronto concluya esta crisis.

11. Los países más desarrollados se exhibieron como improvisados y poco efectivos ante una emergencia.

12. El aburrimiento aflora como testimonio de no saber estar con uno mismo.

13. Hay muy poco sentido común en la clase política: el reflector y la sensibilidad no se les da a personajes como Barbosa.

14. Como sociedad global, estábamos perdidos ante la amenaza de una crisis generalizada. El Covid-19 no representa la única en puerta.

15. Hay de crisis a crisis. Especialmente para quienes repetían que no podíamos estar peor.

16. Estábamos muy ocupados como para darnos cuenta que nos habituamos a lo que sea, incluso a llevar una vida en piloto automático.

17. No hay perfección. Y aún si la hubiera, nuestra expectativa de ella sería otra.

18. Esta crisis es una clara prueba del fracaso del modelo económico actual. ¿O necesitamos más pruebas?

19. No hay distinción social ni racial para un fenómeno como el Covid-19.

20. Tenemos retos y problemas mundiales que no estamos atendiendo.

21. Somos profundamente insensibles a la elegancia de la naturaleza. Incluso, al grado de ir en contra de ella.

22. Buscamos hacer certezas a partir de incertidumbres.

23. Pese a nuestra inmensa fragilidad, los humanos nos adaptamos a lo que sea. Me debato si es virtud o defecto.

24. La realidad posmoderna es un archipiélago al que le hacen falta puentes.

25. Estamos infoxicados. Basta una hora para tener suficientes versiones encontradas de un tema, verdades absolutas, juicios de valor y una concluyente confusión paralizante.

26. No se puede hacer mucho contra el Covid-19, sino aplanar la espiral de contagio para evitar la saturación en los centros de salud.

27. El distanciamiento social puede detonar nuevas formas para cultivar lazos significativos.

28. Hay quien piensa que no hacer pruebas para no saber las cifras de infectados mantendrá la moral arriba.

29. El mundo ya estaba cambiando. Y es de la ciudadanía. A quien siempre perteneció.

30. El planeta es un ente con vida. Y tiene consecuencias seguir ignorándolo y lacerándolo.

31. Hay sistemas de gobierno inexplicablemente cerrados, como el chino, que si en lugar de haber pretendido ocultar la información inicial, hubiera dirigido sus acciones concertadas de otra forma, esto no sería una pandemia.

32. Es inaudito que representantes populares como Trump abiertamente declararan que se trataba de una farsa a manos de los demócratas. Se desdijo, aunque tarde.

33. Nadie está preparado para la pérdida, social o económica. Es increíble que no haya educación socioemocional desde los primeros años educativos.

34. Las guerras, en cualquiera de sus denominaciones, son el signo de un sentido contrario.

35. La búsqueda de beneficios individuales tendría que ser penalizada. La cooperación y el espíritu altruista son parte de la fórmula para entender la raíz de la solución de este escenario.

36. Una peste amenaza al mundo y no es el Covid, es su clase política.

37. Los niños son invencibles por naturaleza.

38. También puedes ser influencia positiva para quienes te rodean.

39. Lo que determina la experiencia es el estado de la mente.

40. Las redes sociales no son medios profesionales de información.

41. El individualismo en cualquiera de sus formas, sea en monopolios o nacionalismos, o simplemente el seguir endiosando y defendiendo la autoimagen y el ego es una fórmula probada para la autodestrucción.

42. Nos quedarán dos rutas por seguir, con dos desenlaces abruptamente diferentes: cooperamos como personas y como países luego de esta experiencia, o nos aislamos más, nos cerramos y nos polarizamos.

43. Si no transformas tu conducta, no hay evolución. Esto empieza y termina en uno.

44. No basta con experimentar compasión. Es el momento de ponerla en acción por todos los que necesitarán de tu ayuda.

45 ¡Cómo se extraña un abrazo, un beso o un buen apretón de manos!

46. El tiempo y no el dinero es el activo más relevante.

47. Las decisiones que tomemos en estos momentos son cruciales para entender qué mundo habitaremos después del Coronavirus.

