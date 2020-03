Reglas para esta oportunidad de oro

Aunque suene muy trillado, en la verdad de las cosas, o como lo llama muy bien Deepak Chopra, en el sincrodestino, nada es casualidad. En las redes sociales hay circulando muchísimas versiones de este evento sin precedentes en la historia humana del último siglo. Parte de nuestra enorme responsabilidad es ser muy cuidadosos y tener sumamente afilado el discernimiento en esta Era de la información pero también de la sobre-saturación o la desinformación.

Recordemos que cada cultura, cada pueblo, cada país, cada corriente de pensamiento, cada creencia espiritual, cada familia, cada individuo, tienen una ventana de realidad y cada quien resonará con aquello que puede comprender, o que se acomoda a su nivel evolutivo y de conciencia.

Para saber ponerle pies y cabeza, es muy importante que abra muy bien sus sentidos y que antes de dejarse llevar por una ráfaga mental que en menos de un segundo le coloque en un lugar nebuloso, confuso y lleno de miedo, respire hondo y:

1. Haga centro por medio del contacto con el aspecto más sabio de su Ser: evóquelo, nómbrelo, llámelo como mejor le acomode, ya sea corazón, presencia Yo Soy, Espíritu Santo, Chispa Divina, etc., que siempre está ahí, pero del cual no siempre somos conscientes;

2. Comience una conexión consciente entre usted y su parte más elevada, primero como si hablara con un viejo amigo, y después, poco a poco déjese llevar por la sabiduría de su propia fuente.

3. Repase la información que quiere verificar por el filtro de sus sensaciones corporales: si su cuerpo se tensa, su respiración se apresura o sencillamente eso no se siente bien, descártelo: eso no es para usted.

4. Recurra al sentido común; a veces nos volvemos tan complicados que olvidamos la parte más elemental y funcional de todas. Esto es un poco como volver a ser infantes, es decir, a utilizar ese instinto que nos hace sobrevivir en los momentos más críticos por medio del sentido común.

5. Utilice su inteligencia: ¡sí! Junto con el sentido común y la intuición, la inteligencia que le permite analizar, deducir, sintetizar, inducir, y comprender, serán nuestros más grandes aliados en toda crisis. Inteligir con sabiduría es una puerta maestra que le dará centro y cordura: si no suena inteligente, seguramente es un disparate.

6. Infórmese de fuentes adecuadas: siempre verifique de dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué, y en qué datos se basa toda la información que le llegue. No reproduzca información que no pase por los filtros de la conciencia: intuición, sentido común, inteligencia, fuentes confiables y adecuadas. 6. Siga las reglas sanitarias: tengamos o no una situación de crisis, ser personas limpias, higiénicas, ordenadas, cuidadosas y respetuosas, debe ser una norma de calidad de vida. Esta es una gran oportunidad de tener una lección a nivel global al mismo tiempo.

7. Aproveche este periodo de aislamiento para retomar las ideas, planes, proyectos que tiene pendientes y a los que no les ha dedicado atención. Utilice sus aspectos más creativos para no sólo ver pasar el tiempo sino crear cosas que puedan contribuir a su plenitud y la de otras personas.

8. Sea sensible con su comunidad: siendo prudente en cada acción, busque servir para implementar la vida en estos momentos. Cada contribución, tanto de las medidas preventivas como de aquello que cada uno de nosotros puede aportar para un #EfectoPositivo común, es sumamente importante y valiosa.

9. Mantenga la calma, y recuerde que para poder dar respuestas efectivas a un momento en donde la vida parece estar dándonos una lección importante, tenemos que estar centrados, enfocados, clarificados, e incluso entusiasmados para generar cambios positivos.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro