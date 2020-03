Se casan Samuel y Mariana de forma irresponsable

Seguimos enfrentando la pandemia del Covid-19, con la esperanza de que todo vuelva a la normalidad, pero el mundo sigue rodando y la información no para, así que aquí seguiremos armándola, aunque sea desde casita.

MARIANA RODRÍGUEZ SE CASÓ DE FORMA IRRESPONSABLE

Cuando nos enamoramos, tanto hombres como mujeres cometemos muchas pendejadas, y para muestra un botón. Es el caso de la influencer, empresaria y psicóloga de 24 años de edad Mariana Rodríguez, quien el viernes pasado tomó la errónea decisión de llegar al altar con el político Samuel García en un momento histórico de la humanidad, ya que existe alerta sanitaria, no solo en Monterey sino en todo el mundo. Y en el caso del novio, ese joven que la llamó facilona y piruja en público y quien es obvio que utilizó su cargo político para que en la catedral los unieran “ante Dios”, aun cuando han sido prohibidos los eventos sociales en lugares públicos, ofreció un gran festín en redes sociales, en donde hay quienes están en favor, pero también muchos en contra al iniciar un movimiento mediático en Monterrey y en todo el país, que no favorece a su imagen, esa imagen seria que las marcas querían relacionar con sus productos. Por lo pronto, en mi particular punto de vista, tiene que haber una razón de peso para forzar ese enlace y puede ser que Marianita esté embarazada o que oscuros intereses en la carrera política de su ahora cónyuge hayan influido para tomar esa decisión tan abrupta que, cuando vuelva la normalidad y vivan juntos el día a día como matrimonio, ambos posiblemente se cuestionarán si valió la pena.

CHEFS MX INVITARÁ A SUSANA PALAZUELOS A SU TERCERA TEMPORADA

Manuel Urzúa, Carlos Longoria, Alberto Sentíes y Alan Wapinski crearon el concepto de Chefs MX Alta Cocina Itinerante, quienes lograron contar con la presencia del primer chef mexicano en obtener una estrella Michelin, Carlos Gaytán, Alberto Sentíes, Vicko Morales, Roberto Solís y Eduardo Palazuelos, quien después de que él y sus colegas sirvan la cena de 7 tiempos en la Casona de Santa Lucía, con taquilla agotada, me platicó que su madre Susana Palazuelos, quien ha cocinado para La reina Isabel, presidentes en la residencia de Los Pinos y el presidente de Malasia, entre otras personalidades, seria la primera mujer en colaborar en la tercera temporada que planean sea en octubre y en Monterrey, que sería la última vez de este año y hasta nuevo aviso de llevarse a cabo, ya que el éxito obtenido los lleva a hacer gira con diferentes chefs y cocineros invitados que son reconocidos a nivel mundial.

LOS ROJOS Y BACILOS, RUMBO AL ESTRELLATO MASIVO

“Blanco en la mira” es un tema musical que grabaron en mancuerna Los Rojos y la banda colombiana Bacilos, que relata el cortejo de un hombre a una mujer de forma bastante ligera y con palabras rosas, a diferencia de lo que el género urbano utiliza, y aunque lleva pocas vistas a comparación de otros artistas de reguetón, este tema pinta para ser el tema de la primavera y no solo en nuestro país. Vale la pena que lo escuchen porque el ritmo y la melodía ya es un exitoso trabajo, y poniendo atención al contexto de la letra, logra una canción que llega para quedarse.

BAD BUNNY COPIA CONCEPTO DE FREDDY MERCURY

Los illuminati dicen que son una élite poderosa que domina, entre otras cosas, la industria de la música para a través de los artistas influir en gran cantidad de personas que comunican sus mensajes con el propósito de crear un nuevo orden mundial. Bad Bunny, quien públicamente ha dicho que es illuminati y que vendió su alma a cambio de fama y fortuna, nos lleva a creer en esa leyenda, pues en menos de 72 horas su nuevo video transmitido en YouTube que se titula Yo perreo sola ha logrado más de 19 millones de vistas. Ahí se viste de mujer para dar vida a una dama que baila reguetón sola y durante el video manda 3 mensajes feministas: Ni una menos, Las mujeres mandan y Si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola, mensajes de texto bien intencionados en favor del respeto a la mujer; pero contrasta con las imágenes de alto contenido sexual, algo que para la juventud es un concepto nuevo, cuando artistas como Freddy Mercury en los 80 o Eminem en los 2000 lo hicieron con gran talento en voz, personalidad y producción, elementos fundamentales que están ausentes en este proyecto de Bunny. Esto me lleva a pensar que las nuevas generaciones carecen de un gusto musical refinado, al encumbrar como ídolo al puertorriqueño, pero ya saben que en gustos se rompen géneros. Hasta la próxima y quédense en casa.

