Difícilmente el T-MEC ayudará a México ante crisis por el Covid-19

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec) difícilmente podrá ayudar a reducir el impacto económico en México, ya que nuestros socios comerciales también están padeciendo la crisis económica a causa del coronavirus (Covid-19).

La gran diferencia es que aquí en México se han tomado muy malas decisiones en materia económica por parte del gobierno, que desafortunadamente han llevado al detrimento de la confianza tanto de los inversionistas extranjeros, como de los nacionales.

Ejemplo de ello tenemos la reciente cancelación, mediante una “consulta” ciudadana a todas luces manipulada y plagada de irregularidades, de la construcción de la planta cervecera Constellation Brand, con una inversión ya hecha de aproximadamente 900 millones de dólares, de un total de 1,400 mdd, es decir casi el 65% del total de la inversión, seguida por la lamentable pérdida de miles de empleos directos e indirectos que tanto se requieren en estos momentos, no genera más que una alerta a los inversores, acerca de que México no es un lugar donde puedan invertir ya que no existe certeza jurídica para sus inversiones.

Por este tipo de decisiones, tomadas pareciera con gran desconocimiento, o peor aún, con irresponsabilidad, es que difícilmente el T-Mec podrá tener un impacto a corto o mediano plazo, en la recuperación económica de nuestro país.

Estos son tiempos de mucho nerviosismo en todos los países debido a la pandemia por Covid-19 y lo último que necesitan los inversionistas es poner su dinero en un país que no les brinde ningún tipo de garantía.

De continuar por este camino, la crisis económica que viviremos una vez pasada la crisis sanitaria, será de proporciones catastróficas. El error de diciembre de 1994 parecerá una “pequeña crisis” comparada con la que se avecina.

Urgen políticas públicas y una legislación que permita que los estragos de esta pandemia en la economía de las familias sea menor, así como también, es urgente que este gobierno implemente medidas tales como exenciones en el pago de servicios y del impuesto sobre nóminas a las empresas que generan empleos para millones de mexicanos

