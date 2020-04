AMDA y AMIA proponen la cura para los efectos del Covid-19

Sugieren medidas como cancelar la firma del TEMEC con EU y Canadá así como una serie de condonaciones y renovación vehicular para consumidores y microempresarios

En sendas cartas dirigidas al Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), proponen una serie de acciones para reducir la pérdida empleos y evitar un mayor deterioro social ocasionados por el COVID-19 en México y el planeta. Se trata de una serie de medidas que suponen ayudar a sectores primordiales para la actividad económica del país, como la Industria Automotriz.

Entre las acciones de política pública que propone AMDA, destaca un programa emergente de créditos de liquidez para las empresas para hacer frente a la caída en la generación de ingresos, durante el tiempo que se mantenga la crisis para evitar los despidos de personal; también propone otro programa diferenciado según el tamaño de las empresas: subsidio parcial para micro y pequeñas empresas.

En una misiva enviada al Primer Mandatario, este organismo sugiere signar un acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para modificar temporalmente los lineamientos de calificación crediticia a efecto de no castigar créditos, así como contar con subsidios focalizados para población vulnerable.

Pero quizás el antídoto más agresivo para mitigas los efectos colaterales de dicha pandemia, es la propuesta por la AMIA, al sugerir reconsiderar la fecha de entrada en vigor del T-MEC, sobre todo en el capítulo de las Reglamentaciones Uniformes y la Regla de Origen Automotriz, hasta el 1 de enero del 2021, con el fin de darle tiempo a la industria para poder implementar las medidas de esta nueva reglamentación.

Este organismo sostiene que para salir adelante de esta situación, será importante tomar medidas a mediano y largo plazo para restablecer el rumbo de la economía y del bienestar social como asegurar la operación continua de las aduanas para garantizar el flujo de mercancías de importación y exportación así como la aplicación de medidas que ayuden a reactivar al mercado interno, con nuevas medidas regulatorias a la importación de vehículos usados y vehículos ilegales, los llamados autos chocolate. Pero esto es apenas el inicio de algo que realmente no se sabe cuánto ni cuándo terminará. Lo único que se sabe es que el panorama no es halagador para nadie y reinventarse en condiciones adversas, al menos en la industria automotriz, no es nada fácil. Tome nota.

Pausa en Nissan

La principal armadora de autos en México, tanto de ensamble como de ventas, Nissan Mexicana, decidió no arriesgar su principal activo: sus trabajadores, es por eso que le puso pausa a sus líneas de ensamble de las plantas en Aguascalientes, Toluca y Morelos. Se trata de una estrategia de seguridad de los empleados como máxima prioridad para la marca nipona.

Esta medida se empezó a implementar desde el pasado 17 de marzo, al implementar acciones proactivas para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19, incluyendo el trabajo remoto. Así pues, esta armadora suspendió temporalmente la producción del 25 de marzo al 14 de abril en sus instalaciones de fabricación en México para impulsar los esfuerzos de contención alrededor del coronavirus COVID-19. Esta contingencia arruinó el evento para presentar la línea de ensamble del nuevo Nissan Sentra 2020, programado originalmente esta semana.

Etiquetar o no etiquetar

Estamos por entrar a las semanas más difíciles de la panadería por Covid-19, en ese sentido, está aumentando la demanda de toda clase de alimentos, enlatados principalmente, comida que se convertirá muy probablemente en la primera opción en la alacena para que ante la inminente cuarentena obligatoria las personas puedan sobrellevar estas semanas.

Llama la atención que a estos alimentos enlatados se pretenda ponerles sellos negros de advertencia, hoy se conviertan en alimentos de primera necesidad en la emergencia. Si eso ya se hubiera implementado, menuda contradicción sería ver sellos negros en la única comida disponible durante la cuarentena. Ahorita es relevante garantizar la cadena de producción, almacenamiento y distribución de estos alimentos de manera segura para la población.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro