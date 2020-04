Gloria Trevi, su inspiración y lo que sigue…

Gloria Trevi es hoy en día una de las artistas más importantes que tiene México, una artista que no para de tener contacto con su público y que tiene de frente un futuro lleno de nuevas experiencias, de nuevos shows, de nuevas canciones, una estrella que aprovecha la situación que vive el planeta para darle la vuelta y cargarse de esperanza, de fe.

En una charla exclusiva nos dice: “te puedo decir que estoy llena de esperanza y estoy más que solidaria con esta situación que estamos viviendo y pues echándole ganas desde acá desde mi casa. De hecho, a manera de iniciativa, decidimos posponer los conciertos porque nos anteponemos a la salud del público”.

Público al que se debe, público que le canta, baila y que realmente la hizo como artista. Sin embargo, hay que avanzar sabiendo que al mal tiempo hay que ponerle buena cara y Trevi demuestra que el sobrellevar este encierro de la mejor manera, depende enteramente de la paciencia de cada uno de nosotros, y de que podamos ver y disfrutar de la otra cara de la moneda.

“Estoy feliz porque puedo estar con mis hijos, con mi familia, y que la verdad esa es otra cosa que tenemos que pensar cuando hablemos de esperanza, o sea no vean hacia el lado oscuro o triste, y no piensen que están ahí sin hacer nada, porque sí hay muchas cosas por hacer, hay libros que leer para los que quizá no nos habíamos dado el tiempo, y es que yo las series ya me las terminé, pero hay muchos libros que de repente no nos daba tiempo de leer que estoy terminando, y estoy ahorita con el de Game Of Thrones, porque seguramente va a estar mejor que la serie.

“También lo mejor es estar con mis hijos, me emociona mucho ponerme de repente con Ángel a practicar algunas cosas de lo que es su sueño, escuchar lo que él está produciendo. Me gusta mucho también estar con mi niño que es más chico, pero que ha estado en el colegio militar y pues ahorita puedo abrazarlo todo lo que no lo había abrazado, y mis mascotas… uff, bueno, o sea camino y me siento como si fuera El Encantador de Perros, con los perros que tengo… y la verdad es que yo le veo el lado positivo a todo esto”.

Lo mejor de las palabras de la artista, es que hace frente de la mejor manera a todos esos proyectos que ella tuvo que pausar debido a la contingencia, poniendo siempre su fe en que pronto estará de vuelta en los escenarios y sabiendo que este periodo de encierro es un granito de arena más con el que miles de mexicanos contribuimos para que no empeore el panorama.

“Yo si creo que hay que hacer ese esfuerzo todos los que puedan, o sea no me hablen del señor que vende elotes, no me hablen del que vive al día, yo estoy hablando de los que podemos quedarnos en nuestra casa… yo creo que normalmente la gente anhelaba quedarse en sus casas para al menos jugar videojuegos pero hoy que se los están pidiendo, entonces buscan la urgencia de salir.

“Hay que quedarse porque esa es la cuestión que ayuda a que no se esparza, hay que ganarle tiempo a esta enfermedad, y hay que hacerlo lo más que podamos tratar, yo se que hay gente que no puede y que tiene que salir a trabajar, pero la gente que se guarde, que no se vayan de vacaciones, hasta le ayudan a la contaminación de los mares, que ya pueden estar más claritos. Vamos a guardarnos un poquito, por nosotros, por las personas que amamos”.

Finalmente, Gloria Trevi sigue avanzando con la premisa de ver el lado positivo de las cosas, nos invita a lo tomemos como una gran oportunidad para ver, crear y aprender cosas nuevas, para las que antes no teníamos tiempo, y sobre todo recordar que la esperanza, no muere nunca, morimos nosotros si no la tenemos.

