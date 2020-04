No son vacaciones

¿Cansado de despertarte a las once de la mañana? ¿Cuatro días consecutivos en pijama? ¿A punto de romper el récord de series vistas desde la cama? ¿Sin rasurarse durante una semana como experimento personal? ¿Irreconocible en el espejo? Es posible que cuando leas esto empieces a sentirte harto de la inmovilidad, tengas episodios de incertidumbre y, como decían las abuelas, tengas claro que la ociosidad sí es la madre de todos los vicios.

Somos una especie que no puede estar sin hacer nada, precisamente nuestra curiosidad es el motor que nos hizo evolucionar hasta donde nos encontramos ahora y nos ha hecho pensar que tenemos un título de propiedad sobre el planeta. El coronavirus tuvo a bien ponernos en nuestro lugar y dejarnos claro que somos ocupantes y no dueños del mundo.

Así que la reclusión nos sienta mal, porque además de no estar acostumbrados a ella, nos recuerda constantemente lo frágiles que somos frente a fenómenos naturales que no podemos controlar. Y a ese sentimiento debemos sumarle la incertidumbre sobre el futuro inmediato.

Entramos a las semanas más complejas del aislamiento social y a partir de la gran cantidad de llamadas que recibimos a diario en el 5511-8575-55, la línea de Confianza e Impulso Ciudadano que habilitamos ahora para brindar primeros auxilios emocionales durante esta difícil etapa, hemos aprendido varias lecciones para apoyarnos como sociedad.

La primera es que el miedo se cura con información y con ayuda profesional. Entrar en un estado de pesimismo o de ansiedad es normal, lo que no, es evitar pedir apoyo o sentir que solos podemos superar una situación inédita y desconocida. Cientos de personas han podido expresar muchos de sus temores (por el COVID-19 y muchos otros) con una llamada, un mensaje de voz, un correo electrónico o hasta por vía instantánea al 5523-2303-03.

Temerle a lo desconocido es un rasgo que nos hace humanos, pero dejarnos atrapar por ese miedo puede provocar daños en nuestra salud mental y física. Durante la primera fase de la contingencia tuvimos mucha confusión, hoy lo que tenemos es la ansiedad sobre si volveremos a la vida que conocíamos.

Y lo haremos, pero no será igual al pasado, porque necesitamos modificar muchos de los principios que teníamos seguros antes, por ejemplo, la importancia de construir sociedades unidas, solidarias (en serio) y bien organizadas frente a cualquier emergencia. También reconocer que nuestras rutinas y hábitos no solo no ayudaban al planeta en el que vivimos, sino que tampoco eran útiles a nuestra propia vida.

Durante muchos años he repetido que, por ejemplo, una sociedad debe ser juzgada por la manera en que trata a sus adultas y adultos mayores, en este momento uno de los segmentos poblacionales en mayor riesgo. Esta crisis puede ser una oportunidad para aceptar y reconocer que necesitamos modificar un sistema social y económico que debe pensar en el futuro al que todos vamos a llegar en algún momento. Igual que reflexionar en la forma en que nos comunicamos, nos alimentamos y hasta tratamos nuestras diferencias, en particular ahora que convivimos con nuestras familias, parejas, amigos, en espacios cerrados y durante muchas horas.

Si usamos las herramientas disponibles hasta el momento, en especial la tecnología, para mejorar nuestra forma de convivencia y buscar soluciones a nuestros problemas emocionales y físicos, entonces esta crisis habrá valido la pena. De lo contrario, seguiremos de vacaciones durante mucho tiempo más, hasta la siguiente crisis sanitaria.

