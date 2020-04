Mario Bezares está preparado para salir de la TV

El coronavirus nos trae fritos, y el aislamiento al que nos hemos visto precisados nos llena de

noticias tristes, pero también nos da la oportunidad de disfrutar de buenas producciones sin tener

que salir de casa en estos tiempos de pandemia.

SERRAT Y SABINA, DE LUTO POR SU AMIGO LUIS EDUARDO AUTE

“Rosas en el mar”, “Al alba”, “Aleluya número 1”, fueron tremendos éxitos compuestos por uno

de los amigos más entrañables de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, quien murió el sábado sin

que ellos, sus amigos, pudieran darle el último adiós por la contingencia que se vive en Madrid,

ciudad en donde nació su madre y que adoptó como residencia desde los 11 años, edad a la que

llegó para quedarse y plasmar su arte, no solo como cantautor, también como pintor, escritor de

poemas, guiones cinematográficos y de cortometrajes y hasta su primer libro, que publicó a los 17

años. Su legado como compositor consta de más de 400 temas, 19 libros escritos 25 discos y una

nominación al Premio Goya en el país de su madre, España; y en el año 2000 Serrat, Sabina, Pablo

Milanés, Fito Páez, Jorge Drexler, Víctor Manuel y Ana Belén lo homenajearon en vida con un

proyecto que titularon "Mira que eres canalla, Aute", en donde interpretaron temas del finado. En

2016, Luis Eduardo tuvo un infarto cerebral que lo dejó en coma por más de un mes, lo que le

impidió regresar a los escenarios, por lo que sus amigos lo homenajearan sin su asistencia al

concierto. “!Ánimo animal!”, evento masivo realizado en diciembre de 2018 y hoy recordamos a

un gran artista que también dejó a muchos admiradores en nuestro país.

MILAGRO EN LA CELDA 7, UNA PELÍCULA QUE SECA LOS LAGRIMALES

Lloré como Magdalena y hasta me espanté pensando que la andropausia había llegado a mi vida al

ver esta película, versión turca y actual de la original, estrenada en 2013 en Corea del Sur y que

tuvo éxito no solo ahí, también en China y Japón. Ya ha sido realizada en otros países como India,

en donde también causó sensación local, pero ahora que Netflix programó en su cartelera la cinta

estrenada en 2019 en Turquía, y en esta cuarentena por la pandemia, se ha robado las lágrimas de

los suscriptores. Es una historia que te saca lágrimas sin cesar. La historia es la de un padre

(Memo) con retraso mental que se nota menos que su inocencia y el amor por su hija y por la vida.

La hija, Ova, es un encanto de niña que sostiene una relación entrañable con su progenitor. La

trama es intensa y juega con las emociones del espectador con temas como la injusticia y la unión

familiar. Recomiendo que la vea con una toalla, porque una caja de pañuelos desechables es

insuficiente para secar las lágrimas que va a derramar, porque, para el colmo, uno termina

amando a cada personaje, que en su mayoría son delincuentes.

MARIO BEZARES SABE QUE TERMINARÁ SU PARTICIPACIÓN EN LA TV REGIA

“Todo llega a su fin, amigo, al llegar ese momento de dejar la TV, habrá más tiempo para

presentaciones en vivo”. Eso me contestó hace varias semanas que compartí mesa en Foro

Arcadia con el egresado del Politécnico Nacional y ahora sexagenario Mario Bezares, quien el

pasado 11 de febrero llegó al sexto piso. Pero les cuento que eso me respondió cuando le

pregunté su opinión sobre los rumores de su supuesta salida del programa Acábatelo, del canal

Miltimedios. Mayito, con gran tranquilidad y la madurez que dan los años, también me contó que

está eternamente agradecido con Multimedios, pues le dan la oportunidad de estar en un

proyecto que le permite gozar a su familia. “Amigo, despierto y puedo desayunar con mis hijos,

con mi esposa, comer en casa, irme a trabajar, regresar a casa en cuestión de 15 minutos sin los

problemas viales o de aglomeración que viví en la CDMX”. Bezares quien dejó de fumar y de beber

para evitar lastimarse y afectar a su familia, está más que consciente que todo concluye, pero

mientras tanto, continúa ofreciendo lo mejor de sí cada día que entretiene al público regio, que lo

quiere, respeta y admira.

ALEJANDRO IBARRA, DEPENDIENTE DEL BOTOX Y DEL CHUPE PARA HABLARCuando bebo alcohol y cuando me inyectan las cuerdas vocales con botox, puedo hablar

perfectamente, pues la enfermedad que tengo, disfonia espasmódica, me impide hablar, sin esa

ayuda, estaría mudo”, me platicó Alex Ibarra, el hijo menor de Julissa, a quien quien encontré a

las afueras de su hotel en Monterrey, y quien un poco triste, como la mayoría de mexicanos que

han tenido que pausar sus trabajos y también sus percepciones económicas, me dice que el

monólogo Bajo la luna, que presentaría el Foro Arcadia bajo la producción de Arturo Carmona,

está en espera de que la pandemia pase para reprogramar fecha de estreno, al igual que el

programa Todo por el parto, reality show que entraba al aire el 12 de febrero por Canal 6 desde

Monterrey a las 21:30, proyecto que también está en espera de tener fecha de programación y en

donde fungirá como juez en ese proyecto de Multimedios.

Por hoy es todo, cuídense y por favor, #QuédateEnCasa.

