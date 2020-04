Las obras “Analfabetas” y “Monina Mistral” al streaming

¿Cómo les va de confinamiento? Sé que no han sido días fáciles para todos pero creo que podemos hacer la diferencia para ganarle la batalla al COVID-19. Aunque yo que he tenido que salir a trabajar, he visto que hay gente en las calles que piensan que están de vacaciones y no debe de ser así.

Por favor tomemos con seriedad la medida de quedarnos en casa para no contagiarnos y contagiar a nuestros seres queridos; imagino que deben sentirse un poco desesperados, pero piensen en lo que están viviendo otros países que ahí si no pueden salir y el nivel de propagación es mayor. Ahorita estamos en fase dos y deseo que ahí nos quedemos.

Tenemos muchas alternativas para entretenernos en casa; este fin de semana se lanzó la obra de “Analfabetas” del dramaturgo Pablo Paredes bajo la dirección de Paulina García quien lleva a las actrices Dolores Heredia y Gabriela de la Garza quienes plantean cómo Jacerina una maestra desempleada es contratada para que le lea el periódico a Ximena todos los días, pero esta profesora le enseña a leer y a escribir.

Esta es la oportunidad de ver a estas dos Divas de la escena dejando el alma sobre el escenario para adentrarnos en el mundo de estas dos mujeres que luchan desde su trincheras y veamos la vida a su manera. Este es un gran esfuerzo de Casiopea Teatro para que nos deleitemos, aquí les dejo el link donde pueden verla (https://vimeo.com/172352454) estará hasta este sábado 11 de abril para disfrutarla.

Y otra que se suma a esta gran oferta cultural en línea es “Momina Mistral” personaje único y sin igual interpretado por la maravillosa actriz Montserrat Marañon. La idea es de que esta gran conductora, actriz y cantante emula a esos programas de los finales ochentas y principios noventas en las que entrevistaba Verónica Castro a diversas personalidades de la música y de la actuación.

En esta ocasión estará Ludwika Paleta, Eduardo España y Maria Penella de invitados. Eso sí, les aseguro que pasarán más de dos horas riéndose de anécdotas reales de estos actores que la célebre entrevistadora Monina Mistral les sacará.

El link estará para que puedan descargarlo en el Instagram de el teatro Milán @teatromilan_forolucerna este viernes a partir de las 20:00 hrs y cada fin de semana podremos ver un emisión especial de Monina Mistral.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro