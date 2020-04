PolíticaConfidencial AMLO sigue sin inmutarse ante señales de hundimiento económico

• AMLO y los tambores de guerra de la economía. Resulta que el presidente de México se ha reunido con la crema y nata del empresariado mexicano en los últimos días, lo mismo los dirigentes del CCE que, por separado, con integrantes del Grupo Monterrey y los más ricos de los ricos. Las alertas en torno al hundimiento de la economía llegan por todos lados, vía esos empresarios y también de calificadoras o bancos. Sin empleos lo que viene es el infierno, porque el impacto a la seguridad será cruento.

• Raquel Buenrostro no pierde el estilo. El sector empresarial no tiene empacho en acusar que si alguna puerta se les ha cerrado en la 4T es la del SAT. Definitivamente la ex oficial mayor de Hacienda que se ganó el odio de medio gabinete tampoco llegó a hacer amigos al SAT, y, pese a ello, cuentan que en marzo aumentó 30% la recaudación comparado con el mismo mes del año pasado.

• Congreso y partidos siguen sin dar color. Por más que se esfuerzan en sacar la cabeza para mostrarse muy empáticos con la batalla contra el Covid-19, la verdad es que de nadie se ha visto claro con cuánto se van a cercenar sus abultados gastos. ¿Lo harán realidad?

• Mariachis ofrecieron serenata al personal médico que combate al Covid-19 en las instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en Tlalpan, Ciudad de México. Un homenaje bien merecido ante la falta de insumos con los que tienen que trabajar.

