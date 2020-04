Un caudaloso río de amor

Tras diez años de trayectoria, nos queda claro que los chicos de Río Roma son artistas de los que llaman de una pieza, pues sin importar lo conquistado después de tanto trabajo y tanto escenario pisado, siguen y siguen como cuando empezaron tratando de no despegar los pies de la tierra en la vida, y en la música.

José Luis y Raúl, demuestran que no hay mejor mantra para sobrellevar este encierro que la tolerancia, pues de la mano de esta no sólo viene una mejor convivencia con las personas que nos rodean en casa, sino que también trae consigo un momento de reflexión personal en donde puedes descubrir mil y una cosas que estaban dentro tuyo y para las que no habías designado un tiempo.

”La tolerancia y la empatía en estos días son clave, es increíble porque yo veo como mis amigos cuando están tanto tiempo con la familia como que de pronto ya no sabemos que hacer, es increíble estar con la gente que amas y todo pero creo que la tolerancia es clave el ponerte a pensar siempre en el otro, en que no sabemos exactamente que siente y como se siente… nosotros lo practicamos todo el tiempo, como hermanos, como socios, pero es un gran momento para encontrar muchas cosas internamente”.

Y tal como lo mencionan, esto que hoy vivimos lo proponen como una oportunidad para el autodescubrimiento, para verle el lado positivo a esta situación, sacar provecho de ella y aprender cosas, leer un libro nuevo, disfrutar de tu canción favorita una y otra vez, bailar, etcétera, la clave aquí es intentarlo.

De la afinidad con el público, tanto en lo emocional, como en lo físico, pues cada que se les da la oportunidad aprovechan para tener contacto con sus admiradores.

“Los extrañamos, estamos iniciando acciones para contrarrestar esa parte que extrañamos, que nos gusta y el tener mucho a nuestro público cercano y siempre estamos a través de las redes contestándoles y estamos en contacto con ellos, sin embargo, ya iniciamos con algunas dinámicas para sentirnos un poquito más cerca de ellos…

Estamos armando un grupo de WhatsApp con nuestros clubes de fans, creemos que es muy importante y nos damos cuenta a través de lo que nos escriben que obviamente son momentos difíciles para el mundo en general y si nosotros tenemos la oportunidad de hacerlos sentir un poquito mejor a través de un mensaje o de un abrazo virtual, de unas palabras, de un like, de un comentario, pues lo haremos”.

Además, esta cuarentena les ha servido como inspiración para crear y hacer volar su imaginación.

“Estamos tratando de prepararnos para cuando vuelva todo, bueno estamos con este sencillo de ‘Lo siento mucho’ con Thalía y justo estamos preparando una versión nueva muy interesante y que la retrasamos precisamente por esto de la pandemia, y pensamos que a lo mejor en una tres semanas será buen momento para regresar con esa canción… y creemos que así como la vida debe de seguir, la música más”.

Por ahora, solo nos resta esperar que el mundo avance una vez más y mientras sentarnos a reflexionar, a auto descubrirnos y a oír amor; porque el amor, así como la música, es lenguaje universal.

