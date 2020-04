PolíticaConfidencial estrategia de AMLO es replicada por diputada

• AMLO y su estrategia de choque. Resulta que una diputada de Morena, Vanessa del Castillo, se le ocurrió armar un video donde un joven de plano dice “empresarios, así no”. Y repite todo el discurso presidencial en el sentido de que no se puede andar rescatando a las grandes empresas. En la oficina de la dirigencia de Morena dijeron que no elaboraron ese material…

• Omar García se preparó hace unas semanas con un plan para evitar saqueos por el Covid-19. Y de pronto comenzaron a surgir grupos en redes sociales para promover saqueos. Ahora llama la atención que en algunas colonias de la CDMX, como la Roma, han detectado asaltantes que se meten a robar departamentos y usan tapabocas como mecanismo para evitar ser reconocidos. El secretario de seguridad de la capital ya tiene más chamba: los embozados que aprovechan la pandemia para cometer fechorías.

• Jorge Alcocer siempre con varios frentes abiertos. Si ahorita tiene encima el del Covid1-9, no está por demás recordarle que el sistema de salud es muy grande. Nos cuentan que, otra vez, hay desabasto de medicinas para niños con cáncer. Y aunque los padres de los niños han preferido no hacer olas, entendiendo el problema de la pandemia, no está de más que le echen un ojo a otros problemas que pueden crecer.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro