Siguen las consecuencias del confinamiento

Las consecuencias del confinamiento social siguen

LÓPEZ-DÓRIGA, TRISTE POR NO CONOCER A SU NIETA

Joaquín López-Dóriga está de capa caída porque no puede ver a su cuarta nieta, que acaba de nacer en un hospital de la CDMX. Encontré al veterano periodista y comentó que Adriana, la hija de en medio, pues el mayor es Joaquín y la más pequeña es María José, de 26 años, tuvo una bebita la semana pasada y por la distancia social que ha generado la pandemia en el mundo, él y su esposa (Teresa Adriana Pérez Romo) no han podido besar, abrazar a su nieta y menos aún, ver a su hija convaleciente del parto. Si bien se han comunicado por videollamadas, dice el comunicador que es un momento en la humanidad distinto y que la normalidad que va a regresar, será una muy diferente normalidad, misma que añora para abrazar, besar y sentir físicamente a sus seres queridos.

POCO ORTODOXA, IMPERDIBLE

Cruda e impactante, así es la tremenda miniserie original de Netflix Poco ortodoxa, que cuenta la vida de Esty, una muy joven mujer nacida en Nueva York, en el seno de una comunidad judía jasídica, con estrictas reglas sociales y una severidad religiosa que la obliga a llevar una vida ejemplar. Un matrimonio arreglado, con poco sentido en estos tiempos, hace reaccionar a la protagonista después de un año, al asumir que es infeliz, por lo que pretende liberarse en Berlín, ciudad a la que huye sin dinero y sin formación académica. Ahí encuentra amistades que hacen el contraste: la ayudan a que busque su identidad mientras es perseguida por su marido, que pretende que cumpla las reglas de su comunidad judía, tal vez la más ortodoxa de todas. El hombre la busca por cielo mar y tierra, mientras ella trata de entrar a una importante escuela, en la que aspira a una beca que, de obtenerla, sería de gran ayuda para su propósito de encontrarse a sí misma, libre, con esa libertad que Yanky, su aún esposo, no sabe si otorgársela, por el inmenso amor que siente por ella.

Es imperdible este melodrama de la vida real, porque la historia por sí sola es impactante y más aún que parece un documental que nos lleva a conocer las entrañas de una religión que tiene usos y costumbres poco conocidas; afortunadamente los actores y los asesores judíos que colaboran con la producción de Netflix lograron un producto que simplemente le sorprenderá.

JENIFFER LOPEZ REGALARÁ UN MILLÓN DE DOLARES

El nuevo proyecto de JLo está basado en valores humanos, principalmente el agradecimiento, y en la cadena de favores que ella promueve a través del reality show Thanks a Million (Un millón de gracias) la cantante, productora y actriz, junto con nueve celebridades más, repartirán 1 millón de dólares en diez capítulos. La mecánica consiste en que se le otorgarán 100 mil dólares a cada artista para que a su vez entregue ese dinero a una persona que les haya cambiado la vida y tocado en una forma positiva, con la condicionante que no sean familiares, amigos o gente cercana. El beneficiario, a su vez, tendrá que repartir la mitad del monto que recibe a otra persona con la misma dinámica, y así sucesivamente. QUIBI (Quiuck Bite) es la plataforma para celulares en donde se puede ver este programa de corta duración, que con tan solo 3 capítulos ha causado revuelo en Estados Unidos y no solo posesiona a la plataforma, también a Jennifer, quien deja ver su lado humano, ese que los fanáticos conocen poco, y que los lleva a emocionarse hasta el llanto con sus buenas obras.

NACHA GUEVARA NOS INVITA A LA REFLEXIÓN

Clotilde Acosta Badalucco, verdadero nombre de la cantante, actriz, bailarina y directora teatral argentina Nacha Guevara, quien cumple en octubre 80 años, se ha hecho viral en internet por declamar a través de sus redes sociales un poema atribuido al poeta uruguayo Mario Benedetti, con quien hizo mancuerna por años, pero que en realidad es del comediante cubano Alexis Valdés, titulado Esperanza, y que deseo compartir con ustedes. Es una gran reflexión que nos pone a pensar en el después de este aislamiento forzoso, pues de ello depende nuestra vida misma.

Cuando la tormenta pase

y se amansen los caminos

y seamos sobrevivientes

de un naufragio colectivo

con el corazón lloroso

y el destino bendecido

nos sentiremos dichosos

tan solo por estar vivos.

Y le daremos un abrazo

al primer desconocido

y alabaremos la suerte

de conservar un amigo.

Y entonces recordaremos

todo aquello que perdimos

y de una vez aprenderemos

todo lo que no aprendimos.

Ya no tendremos envidia

pues todos habrán sufrido

ya no tendremos desidia

seremos más compasivos.

Valdrá más lo que es de todos

que lo jamás conseguido

seremos más generosos

y mucho más comprometidos.

Entenderemos lo frágil

que significa estar vivos

sudaremos empatía

por quien está y se ha ido.

Extrañaremos al viejo

que pedía un peso en el mercado

que no supimos su nombre

y siempre estuvo a tu lado

y quizás el viejo pobre

era tu Dios disfrazado.

Nunca preguntaste el nombre

porque estabas apurado.

Y todo será un milagro

y todo será un legado

y se respetará la vida

la vida que hemos ganado.

Cuando la tormenta pase

te pido Dios, apenado,

que nos devuelvas mejores,

como nos habías soñado.

