Si te cuidas tú, nos cuidamos todos

A veces nos parece incomprensible que nos digan que debemos permanecer en casa cuando nadie en nuestra familia tiene el Coronavirus COVID-19, ni nadie que conocemos lo ha adquirido.

En ocasiones las cifras nos parecen abstractas y lejanas; si hay 1.7 millones de personas en el mundo infectadas y han ocurrido más de 108 mil muertes a nivel global por la pandemia, esta razón no nos dice mucho: parecería que es un asunto de otros y no de nosotros.

Pero debemos tomar todas las medidas que se nos indican porque el Coronavirus COVID- 19 sí es una realidad; porque cualquier persona de cualquier país del mundo, de cualquier edad condición social o raza, puede adquirir el virus; y de ahí la necesidad de que todos tomemos una sana distancia con el otro, y que todos podamos permanecer en nuestras casas.

Aunque no manifestemos los síntomas, debemos tomar las medidas que todos seguimos al enfermarnos; es decir, dejamos de ir al trabajo, a la escuela, no frecuentamos a los amigos, nos quedamos en casa, comemos sano, tenemos cuidado para no contagiar a nuestra familia.

Ante esta pandemia, nos han dicho que es importante lavarnos constantemente las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón, (esto matará los virus que podamos tener en nuestras manos), y que evitemos tocarnos ojos, boca o la nariz. Debemos asegurarnos de mantener también una buena higiene de las vías respiratorias. Esto significa cubrirnos la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato.

Actuemos con responsabilidad, como si ya estuviéramos infectados, porque además, en realidad, no sabemos quienes realmente lo están. Si pensamos que todos podemos ya estar infectados, y que cualquiera de nosotros ya puede tener el virus aunque no se manifiesten los síntomas de modo agresivo, esto significará que cualquiera es portador y necesita también cuidados. La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotas respiratorias expedidas por alguien al toser

Esta preocupación debe llevarnos a adoptar medidas de protección para nosotros, nuestros seres queridos y las comunidades donde vivimos.

El Sitio oficial del Gobierno de México sobre el Coronavirus refiere que la medida más importante, es mantener la sana distancia, y la higiene regular y completa de las manos y las vías respiratorias.

También es importante mantenerse al día con la información más reciente a través de las fuentes oficiales, y seguir los consejos de las autoridades sanitarias.

Todavía tenemos mucho que aprender sobre la forma en que el COVID-19 nos afecta, pero si cooperamos con las medidas de lucha contra la enfermedad, reduciremos el riesgo que corremos cada uno de nosotros de contraerla y propagarla.

El tiempo para que se levante la emergencia sanitaria dependerá de si la curva de contagios y propagación del virus empieza a bajar, lo cual no ha sucedido en México hasta el momento; por eso, si todos colaboramos, saldremos de esta contingencia, y podremos regresar, más rápido, a las actividades productivas, educativas, y otras, que hoy no podemos hacer.

Aplanar la curva es una forma crucial de detener el desbordamiento de los servicios de salud y limitar el número de muertes en general, por eso: Quédate en casa, y respetemos el distanciamiento social.

¡Es momento de sacar lo mejor de nosotros para vencer el reto!

Si tienes cualquier síntoma o necesitas orientación envía desde tu celular el mensaje COVID19 al 51515.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro