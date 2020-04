México en dos

En medio de la pandemia de coronavirus, nuestro país vive su propia crisis política que sin bien pasa por la clase política, vive principalmente en los usuarios que dan la batalla diaria en redes sociales. Tenemos dos Méxicos, el de aquellos que aplaudirán lo que sea que haga el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador o su gabinete y aquellos que criticarán prácticamente cualquier cosa que diga o haga López Obrador.

Al gobierno se le debe de cuestionar, no significa atacar cuando se le exige. Es bastante lamentable que la defensa del presidente se concentre en gobiernos pasados o en políticos que hoy no ejercen el poder. También es cierto que, en el afán de encontrar errores en la actuación del gobierno se caen en desaciertos al compartir información que en ocasiones no es real.

Sin embargo, lo que también es cierto es que el presidente es el mayor promotor del linchamiento hacia quien no piensa como él. Lo mismo a un político, un actor, futbolista o periodista, el enojo presidencial es lo que más crispa en el ambiente y es quien menos debería provocar encono y división entre los mexicanos. También tenemos a los funcionarios que piensan que solamente trabajan para quienes piensan cómo ellos, que utilizan sus redes y medios para denostar al contrario o simplemente para bloquearlo. Actuan como integrantes de partido y no como funcionarios de gobierno.

Equivocados están quienes piensan qué hay igualdad de condiciones entre quienes critican y ofenden en un sentido o en otro, jamás será igual atacar desde Palacio Nacional en un presidio presidencial. Sería absurdo pensar que desde ese espacio no es más poderoso, el mandatario lo sabe. Hoy vivimos una crisis que debería convocarnos a todos. Mucha responsabilidad hay en aquellos que gobiernan, pero no son los únicos que pueden contribuir porque es cierto que hay insultos en todos los sentidos, no debería ser así.

El país requiere de todos y es así cómo saldremos adelante. Si bien no hay que compartir insultos o información que no es real, no debemos dejar de exigir información fidedigna y seguir cuestionando al gobierno. No es verdad que los ataques vayan en un solo sentido, la esposa del presidente, Beatriz Gutierrez, se equivoca al pedir en twitter se bajen ataques de un solo lado. Todos sabemos que los ataques son para todos, debería de trabajar por qué se eliminen en general y dejar de contribuir a esa batalla interminable.

Hoy México no solo vive una pandemia y una crisis que aun no se sabe como va a terminar, en medio de todo eso vivimos una batalla que no parece tener final, tampoco hay una tregua en estos días, es un México en dos.

