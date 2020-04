La fuerza de la inspiración

Lo que nos esta pasando como sociedad requiere de mucha fuerza de nuestra parte, requiere de valentía especial como seres humanos y como familia, requiere de calma en espíritu y alma, es definitivamente una etapa que depende en gran medida de la energía positiva con la que cada quién afronte esta nueva forma de vida en todos los seres que habitan este planeta.

A lo largo de estas semanas, y muy a pesar de que la ansiedad de vez en cuando nos carcome, hemos luchado por mantener la esperanza viva, por creer, por ver más allá y soñar despiertos con el día en que no sólo estemos fuera una vez más, sino que soñamos con el día en que podamos volver a abrazar a todas esas personas que el encierro alejó de nosotros momentáneamente.

Pablo Alborán, lleva tiempo demostrando que su especialidad es componer canciones de amor con altas dosis de nostalgia, impregnadas de melancolía, pero que siempre logran tocar en lo más profundo de los corazones de su público.

Ahora nos trae una sorpresa pues creo una canción llamada “Cuando estés aquí” que, inspirado en la incertidumbre del distanciamiento social, refleja amor y sobre todo muestra la esperanza de volver a ver el mundo como antes era.

“Es una canción que surgió al principio de esta locura, del confinamiento de las primeras noticias que llegaban, de la histeria y el pánico mediático y a la vez pues toda esa emoción que hemos visto en los balcones de las calles aplaudiendo a todos los que están en primera línea de batalla. Y no solamente los médicos, sino que todos los que están trabajando también, el servicio de alimentación, el servicio de transporte, en fin, un largo grupo de gente por los cuales he hecho esta canción y por los afectados de este virus, que somos todos.

“Es una canción destinada íntegramente a UNICEF, que como sabes es global, es experta y con una gran experiencia en gestión de emergencia sanitaria en el mundo y me transmitía mucha confianza el poder donar todo, mis derechos de autor y todo a UNICEF y mi compañía también lo ha donado todo, así que cualquier persona puede darle play en cualquier plataforma, todo se va a donar. Así que ¡a luchar!”

Pablo no baja la guardia y se mantiene firme con el pensamiento de que esto acabará pronto y que llegará el momento en nos volveremos a ver unidos.

“Yo no sé como están en México, si pueden salir o si tienen más límites que nosotros o menos, pero desde luego aquí tenemos muchos y creo que cuando nos demos el primer abrazo, nos va a saber a gloria, va a ser como si fuera realmente el primer abrazo, todo va a cambiar su sentido”

Y es que pareciera que el mundo nos está obligando a parar, solo con el fin de reiniciarnos y comenzar de cero, mas no solo se trata de resignarse, sino de buscar la forma de sumar beneficios y restarle fuerza a la crisis.

“Yo creo que es así, ahora mismo nos toca ser responsables, nos toca no perder la ilusión y el que está bien, que use ese bienestar para que otro esté bien porque esto independientemente de quienes seamos, esto es algo que nos va a tocar a todos, da igual todo, esto nos va a tocar. Y el que esté bien debe hacer lo posible por ayudar a quien no le ha ido tan bien”.

Y siendo un artista con su sensibilidad agradece al destino no estar solo, ya que como muchos hoy disfruta de estar en casa y sentir la fuerza de sus padres.

“Bueno yo soy un privilegiado, me ha tocado suerte, porque una semana antes del confinamiento tuve que venir a Málaga a casa de mis padres para resolver un asunto personal de mi madre y una semana más tarde nos tuvimos que encerrar. Entonces soy afortunado porque no estoy solo, ellos no están solos, mis hermanos que no están aquí están tranquilos porque yo si estoy aquí”

En cuarentena y con la conciencia de que esto es un asunto del mundo Pablo Alborán sigue su conquista firme con su música “Cuando estés aquí” ya disponible y con ganas de ser escuchada.

